Buen cine argentino y homenaje

El Ministerio de Cultura y Turismo invita a la comunidad en general a disfrutar desde hoy y hasta el sábado 13 de la variada cartelera que ofrece el Cine Auditorium Espacio INCAA Mercosur.

Hoy a las 21, con entrada libre y gratuita, homenaje a Agnès Varda: Directora, Guionista y Fotógrafa. Fue una de las primeras mujeres en hacer cine y formar parte de la “Nueva Ola” de cineastas que rompe con las estructuras del cine francés en los años 50.

Para el Jueves, la cartelera ofrece en primer lugar a las 18,30 con el documental “Esto no es un golpe” de Sergio Wolf, que hace recorrer nuestra historia entre los años 1983 al 1987.

Continúa a las 20,30 horas con el estreno de “Down para Arriba” dirigida por Gustavo Garzón, con la Compañía Teatral Sin Drama de Down, Juan Laso, Belén Cervantes López y María Fux.

El director Garzón contó que “cuando nacieron mis hijos gemelos con síndrome de Down, todo era angustia y desconcierto para mí. No sabía de qué se trataba el síndrome de Down. Pero lo que escuchaba en esas primeras horas, me alarmaba. Pensé que mi vida se había arruinado para siempre” y reflexionó que “hoy, 30 años después, todo es amor, ternura, abrazo, cuerpo y regocijo. De haberlo sabido en su momento aquellas primeras horas hubieran sido muy diferentes”.

El Viernes inicia la función a las 18,30 con “Down para Arriba” y a las 20,30 el estreno de “El tío”, drama dirigida por Eugenia Sueiro. El protagonista que tiene una vida apacible y rutinaria, frente a la muerte de su hermano, debe ocuparse de sus sobrinos, de su cuñada, de una deuda y de un viaje.

Para el sábado a partir de las 18,30, la función comienza con “El Tio” protagonizada por César Bordón y, Vanesa Maja y continúa a las 20,30 “Down para Arriba” con el siguiente elenco: Pablo Plorutti, Luis Despontin, Jonathan Paez, Delfina Esquenazi, Cecilia Tucci, Sebastian Gimeno, Daniel Bacigaluppo, Nadia Israel, Soledad Sosa, Juliana Carcar, Cristian Criscione, Tomas Rousos, Juan Garzón, Mariano Garzón.

El Cine Auditorium Espacio INCAA Mercosur, ubicado en Independencia casi esquina avda. Italia, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Jujuy y del Ministerio de Salud, como todas las semanas tiene diversas producciones de largometrajes, cortos y documentales ofreciendo a los amantes del buen cine una variada cartelera a bajo costo y en otros casos gratuitas.