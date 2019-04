Haquim: “el proyecto está intacto, no hay motivo para preocuparse”

Jujuy al día® – En diálogo exclusivo con nuestro medio, el Vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, se refirió a la conformación del Frente Cambia Jujuy de cara a las elecciones del próximo 9 de junio. Además, habló sobre la fórmula gobernador – vice.

Consultado respecto a si será el compañero de fórmula de Gerardo Morales, Carlos Haquim expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, “a esa pregunta respondo como siempre, nosotros debemos respetar los tiempos. Han pretendido desde el momento que se dio a conocer la fecha de las elecciones que tengamos los candidatos prácticamente en todos los lugares, se ha desatado una campaña detrás de ambiciones personales y sectoriales, justificadas o no, que han hecho correr cientos de versiones”.

“Nosotros no tenemos por qué mostrar las candidaturas, es más, querían hacerlo en tiempo antes que tengamos el Frente, no podíamos ir ya con candidaturas puestas a presentarnos al conjunto de los partidos políticos y decirles que íbamos a hacer un Frente e irán detrás de esto. Lógicamente, está quien encabeza un proyecto que es el gobernador Gerardo Morales, y después iremos acomodando las candidaturas en los distintos lugares”.

Haquim resaltó “de todas maneras, y para llevarle tranquilidad a muchos compañeros y gente que pregunta, nosotros hasta acá no tenemos ningún motivo para producir los cambios que por ahí algunos esperan que se produzcan. Hemos trabajado en todo este tiempo realmente mano a mano con el gobernador, hemos cambiado algunos esquemas de la política donde se visualizaron, en otros gobiernos, grietas políticas entre gobernador y vice, y aunque yo siendo peronista y el gobernador radical, no llegamos a eso, hemos consolidar un equipo de trabajo muy sólido, que no tiene fisuras”.

“Por lo tanto, nos da la tranquilidad de que vamos caminando en el sentido que tenemos que caminar, y es el que nos comprometimos desde el 2015, de dejar de lado partidismos, ideologías, conveniencias sectoriales y personales para ponernos a trabajar todos en los intereses que le hacen faltan a la provincia”.

El vicegobernador de Jujuy sostuvo que “en ese sentido, tranquilos, a su tiempo se conocerán quienes se van a poner a consideración de la gente. El proyecto está intacto, no hay motivo para preocuparse”.

“Ya conformados mañana –por hoy- los Frentes seguramente en los próximos días se hará la presentación del Frente y se irán vislumbrando, hasta el 24, quienes serán los que nos van a representar en cada espacio, pero tranquilos porque no hay motivos para ninguna cuestión que genere alguna conmoción”, aseguró.