“Un abuelo lo que necesita es cariño y comprensión más que un reto y la ausencia”

En una entrevista con nuestro medio, el presidente del Hogar San Antonio, Fernando Zurueta, se refirió al porcentaje de abuelos que hoy están en el hogar, remarcando la disminución de los abandonos en la institución.

Fernando Zurueta

Refiriéndose a la cantidad de abuelos que alberga el Hogar, Fernando Zurueta expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, “la cantidad oscila bastante, a veces tenemos muchos, luego se reduce, pero en promedio, aproximadamente, tenemos 60 adultos internos, sin perjuicio de la ayuda que le damos a la gente que viene a pedir comida, alimento, a quienes circunstancialmente piden dormir una o dos noches porque están de paso por Jujuy, y son necesidades que tenemos que cubrir porque saben que en este momento hay mucha necesidad, sobre todo alimentaria, y en ese sentido estamos prestando el apoyo que pide permanentemente la población”.

“Generalmente en el invierno se produce un aumento de demanda para ser internados. Además, por el tipo de enfermedades, no nos olvidemos que en esta época de lluvia hay muchos problemas, mucha gente con neumonía, pulmonía y en esos casos han recurrido al Hogar, estuvieron un tiempo y luego fueron trasladados a los hospitales para una mejor atención, pero no eran internos, ellos están totalmente controlados en ese sentido, pero algunas personas han venido y le dimos el apoyo”.

Consultado acerca de si, en la actualidad, aún hay abuelos en condición de abandono por parte de sus familias, Zurueta comentó a este diario que “hay muchos abuelos que tienen familia, personas que son las responsables de los internos, pero junto con eso, entre un 20 al 30% son personas que no tienen familia, están en estado de abandono, porque vienen de otros lugares, algunos vienen de otras provincias o de Bolivia y también le damos un lugar para que puedan albergarse cuando ellos requieran”.

Indicó que esta situación “diría que ha ido disminuyendo, antes veíamos mayor abandono de la gente, pero ahora nosotros ponemos como requisito fundamental que cuando ingresa una persona que un familiar se haga responsable de la situación que vive el anciano, de esa manera cualquier problema que lleguemos a tener de salud, de conducta, o lo que fuere, recurrimos al responsable para que converse con nosotros para darle una solución”.

Respeto a las edades de las personas que viven en el Hogar y al estado de salud de la primer enfermera de Jujuy, Julia Méndez Alcoba, comentó “estuvo acá, y aún vive, no está en el Hogar porque necesita cuidados especiales, recuerden que este no es un geriátrico, esa es la situación de Julia, la primera enfermera, que tiene 93 años aproximadamente. La gente que hoy esta acá no llega a esa edad, pero si estamos en 84-85 años”.

Acerca de las necesidades de los abuelos, Zurueta manifestó a JUJUY AL DÍA®, “no queremos solo un apoyo material a través de donaciones, es importante, pero necesitamos que la gente venga y conozca el Hogar, que sepa qué hacemos. Hemos implementado, aunque este año aun no empezó, pero el año pasado sí, que vengan colegios y escuelas para que los chicos tengan contacto con los abuelos, porque para los adultos mayores lo más importante es la compañía, una caricia y que escuchen sus historias de vida. También desde hace dos años implementamos los talleres de educación no formal de tal manera que el adulto interno en el Hogar San Antonio puede tener una serie de actividades que antes no tenía como pintura, jardinería, siempre tienen algo para hacer y es lo que nos interesa”.

“Le digo a los adolescentes que es importante que conversen con los adultos, para nosotros es importante una caricia, un beso, un abrazo, eso es lo que necesitan, el cariño es lo que más necesita porque muchísimos están solos. Hay personas que vienen, traen a su familiar que puede ser un abuelo, un tío que este en su casa, y luego por sus propias actividades vienen poco y nada a verlos. Por eso, ahí insistimos: cuando entra una persona a internarse en el hogar, que su familia se acuerde que tiene un familiar, porque ese abuelo necesita cariño, comprensión y un beso, más que un reto y la ausencia”.

Respecto a la ayuda que necesita el Hogar, Fernando Zurueta expresó “en estos momentos necesitamos alimentos no perecederos; colchones, no tenemos los suficientes; tenemos una situación difícil con eso. Necesitamos ropas blancas, papel higiénico, trapos de piso, lo que sea de artículos de limpieza”, concluyó.