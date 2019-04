“Los que están arrojando un perro al agua, y el que ahorcó a un gato, son potenciales asesinos”

Maltrato animal en Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Sofía Jakobs, presidenta de la Fundación Narices Frías, se refirió a los dos casos de maltrato que se dieron a conocer a través de nuestro medio días pasados, y resaltó la necesidad de contar con la reforma de la Código Penal nacional y la ley Sarmiento para aplicar multas severas a quienes cometan estos hechos de maltrato hacia los animales.

Sofía Jakobs

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Sofía Jakobs manifestó “vimos cómo estaban tirando al perrito al agua, vimos al gatito ahorcado, como vemos perros atados en un patio sin agua ni comida, abandonados, que también es maltrato, todos los días abandonan animales en todos los barrios. Los que podemos recuperar los damos en adopción responsable y los que no se pueden recuperar siguen un tratamiento más largo en una veterinaria privada. Queremos que tengan una atención veterinaria como corresponde, castración masiva gratuita, más a los animales que están en la calle, por eso necesitamos también esta ley, para que estos agresores paguen con penas muy altas y con prisión efectiva”.

Acerca de estos dos casos, mencionó “no hay ninguna denuncia como protectoras, no hay a quien denunciar. En el caso del gatito, en los locales no saben quién fue, apareció así, no hay testigos, solo apareció así; y respecto al perrito, estamos tratando de averiguar quiénes fueron, ver si los vecinos conocen a los chicos y ahí sí se hará una denuncia”.

“Las penas vigentes son tareas comunitarias, y no es suficiente. Queremos que cumpla la ley con multas monetarias altas y prisión, porque esta gente que está arrojando un perro al agua para que se ahogue, y el que ahorcó a un gato, son asesinos, y son asesinos potenciales para los humanos. Esos chicos tienen que tener asistencia psicológica y psiquiátrica, hay que ver qué les pasa para hacer estas cosas aberrantes, porque los animales son seres vivos. Queremos que en la reforma sean visto como vida porque en la ley actual, que data de muchos años, se los ve como cosas, como propiedad”.

A raíz de estos hechos, Jakobs sostuvo que han decidido seguir “pidiendo justicia y por eso estamos juntando firmas para que sea modifique el Código Penal, se reforme la ley. Pedimos que los diputados la debatan en el Congreso, que la sancionen muy rápido, porque hay mucho maltrato en nuestra provincia. Estos videos, fotos, denuncias, son de todos los días, esos dos hechos son casos que se dieron a conocer, pero hay muchos más que ocurren y nunca salen a la luz. Esta ley será una nueva herramienta para poder pelear por ellos en la justicia, para que se haga justicia y estén protegidos por una mejor ley”.

Acerca del proyecto de ley en Jujuy para el cuidado de los animales, comentó “primero tenemos que esperar la reforma del Código Penal, la reforma de la ley nacional para que acompañen todas las provincias con leyes provinciales, luego todas las provincias deberemos adherir y hacer que cumplan”.