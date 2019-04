Lisandro Aguiar: “hay muchas ganas de seguir avanzando en el proceso de transformación de la ciudad”

Jujuy al día® – Ediles capitalinos hicieron un balance del discurso brindado por el Intendente Raúl Jorge, al dejar inaugurado el pasado lunes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

En este sentido, el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, afirmó que “fue un discurso transcendental, donde planteó los sueños, proyectos y utopías. En este caso, reflejada en lo que ha sido el proyecto Xibi-Xibi en nuestra ciudad, a lo largo de todo el discurso nos ha planteado obras realizadas muy importantes, en lo que fue la transformación de la ciudad y también sueños que tienen que ver con la movilidad urbana, con la posibilidad de tener red de bicicletas, de contar con ascensores urbanos dentro de lo que es la geografía de nuestra ciudad como tienen otras ciudades en el mundo, como Medellín en Colombia, y otras en Europa”.

“Hizo un reconto del trabajo que realiza la Municipalidad en sus distintas áreas, como Cultura con sus 10 centros culturales que brindan prestaciones a los vecinos de todos los sectores de la ciudad, con Desarrollo Humano presente en cada espacio, en cada barrio, con la idea de proteger a las mujeres ante la violencia de género, buscar a niños que sufren alguna situación particular. El servicio público con la gestión de recursos, a fin de evitar nuevos incrementos en el boleto a través de recursos nacionales y provinciales que se están aportando. Fue un discurso muy optimista, con muchas ganas de seguir avanzando en el proceso de transformación de la ciudad”.

Por su parte, el presidente de bloque la UCR, Santiago Jubert, expresó: “muy bueno y positivo el discurso, reflejó lo que se hizo en el 2018, marcó el eje para el 2019, en donde quedo claro cuales son los nuevos objetivos. Hizo una gran referencia a los sueños que son los motivadores de los emprendimientos que se toman y de las gestiones que se hacen para poder concretarlos”.

Mientras que el concejal Federico Noro, remarcó que “los tramos positivos la realización de obras, los NIDO, el parque Xibi-Xibi, algunos pavimentos, cordones cunetas y recuperación de espacios públicos, eso lo apoyamos y acompañamos porque beneficia a la ciudad; y lo negativo es que hizo apenas mención al recorte del fondo de la soja, porque ahí se perdió entre 70 y 80 millones para hacer más obras, también el subsidio al transporte, porque si no va a seguir aumentando el boleto y eso afecta al bolsillo de la economía familiar”.

El concejal justicialista Matías Domínguez, comentó: “El municipio se fija solo en los dos ríos y el casco céntrico y yo me pregunto dónde quedan los otros barrios como Malvinas, Chijra, San Pedrito, Villa Jardín de Reyes, pero me llama la atención algo que no dijo el año pasado y este, y es acerca de los vecinos de Ocloyas que es un lugar del municipio que hay que prestarle atención porque necesitamos un municipio inclusivo”.

A su turno, el concejal del Frente de Izquierda, Guillermo Alemán, destacó que “el 60% de la ciudad está sin asfaltar, porque cuando llueve barrios como Alto Comedero o Punta Diamante sufren inundaciones, falta un plan de obras públicas que comience a contemplar el alcantarillado, asfalto que beneficie a los vecinos de las zonas alejadas”

Patricia Moya: “muy impactante el discurso y voy a puntualizar sobre tres ejes, como el de seguir trabajando sobre la violencia de género, porque elevamos ordenanzas desde el Concejo para ser implementados por el Ejecutivo y siguiendo un mandato de lo que necesita la gente. También destaco el compromiso que tenemos con respecto de la salud, como la estación saludable y es importante remarcar que vamos de la mano con Nación, Provincia y Municipio para construir un mejor futuro para todos los vecinos”.

Estela Flores: “en su discurso nos hizo un recontó de todas las obras que se trabajaron y la proyección de obras que tiene pensado realizar en la ciudad, los nidos que crearon en distintos puntos de la ciudad, las actividades deportivas culturales que de alguna manera impactan en los vecinos, donde tienen un espacio para poder recrearse y evitar los flagelos que son perjudiciales para la salud”.

Marcelo García: “plasmó todas las obras fundamentalmente como la prolongación y concreción del parque Xibi Xibi, como así también las obras de pavimentación de los diferentes barrios, la iluminación Leed, la semaforización en distintos puntos de la ciudad, reafirmando el compromiso de seguir trabajando y gestionando para concretar más obras que la ciudad necesita”.

María Galán: “nos sorprendió con los proyectos que tiene pensado realizar en los barrios y también la posibilidad de crear otro edificio de Zoonosis que es importante, con el objetivo de mejorar en todos los sentidos la ciudad”.

Leandro Giubergia: “El parque lineal Xibi-Xibi va a ser complementado con otra gran obra que es el parque Manuel Belgrano que se está haciendo en Alto Comedero, un gran pulmón verde para lo que es ese sector de la ciudad, esto complementado a los servicios que se están brindando en diferentes áreas o dependencias, ya sea desde los social, cultural, turístico, desde las obras y los servicios públicos”.