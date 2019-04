Veteranos de Malvinas: “fue dura la guerra, pero fue más duro volver acá”

Jujuy al día® – Hoy se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Nuestro medio entrevistó a Roque Colque, vicepresidente de Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de capital, quien se refirió al conflicto bélico que le costó la vida a centenares de héroes argentinos.

Acerca del significado del conflicto de Malvinas, Roque Colque expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “fue duro, la mayoría de los jujeños, y del Ejército, no estábamos acá en el momento del conflicto o estábamos en distintos puntos del país, nos apremió el conflicto y fuimos trasladados. Pero después regresamos a Jujuy, y fue duro volver acá, porque no solo las autoridades sino el pueblo desconocía mucho lo que pasó allá. Fue una tarea nuestra tratar de ir a las escuelas y divulgar esto, para que sepan que somos parte viva de esta historia”.

Señaló que “las Fuerzas Armadas son el sostén, sino no seríamos soberanos en un país. Me parece por lo poco que he leído, que si un país no tiene Fuerza Armada no puede tener soberanía, es un pilar más allá de la misión que tenga, de lo que diga la Constitución, hemos sido libres porque casualmente hubo alguien que se armó y se conformó una Fuerza Armada”.

“Nosotros nos hemos enfrentado con una de las potencias del mundo apoyada por otras, donde hemos sido superados tecnológicamente, pero en coraje, la capacidad del argentino, en eso nos sentimos tranquilos, sé que hemos sido audaces, hemos tenido el suficiente coraje, todo lo que había que poner lo pusimos”.

Agregó “nos superaron por la tecnología, los medios de abastecimiento, la logística fue muy importante para definir este conflicto. Hoy los gobernantes deberán evaluar cuál es el equipamiento que deben tener las Fuerzas Armadas, los recursos que deben destinarle, la misión que van a cumplir, ese será un tema político”.

Respecto a la identificación de los caídos y enterrados en el cementerio de Darwin, Colque señaló “lo vivimos con una inmensa satisfacción, no puedo decir alegría, pero sí satisfacción de aquellas familias que lograron identificar su familiar en las Islas, es una satisfacción espiritual haber ubicado su tumba, que hayan podido visitar a esta gente que dio la vida por la patria, es muy importante para la familia y para nosotros”.