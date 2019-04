El décimo sorteo de lotes fiscales será para San Pedro y La Esperanza

Jujuy al día® – Son 257 y están ubicados en el Nuevo Loteo de La Esperanza, San Pedro. Se preadjudicarán mediante el Sistema de Transparencia para la Adjudicación.

El ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti, anunció que mediante la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda se realizará el sorteo de 257 lotes fiscales. Acompañado por el secretario de Ordenamiento Territorial y los intendentes Julio Bravo y Ramón Carrizo, el ministro Rizzotti expresó que “los lotes tienen apertura de calles, electricidad y redes de agua y cloacas para conexiones domiciliarias, tras lo que fue una inversión de 18 millones de pesos dotar de servicios también a trabajadores del Ingenio que optaban por el retiro que incluía un lote”.

Rizzotti explicó que las condiciones de servicios en los lotes y las leyes de tierras fiscales implican la obligación por parte de quienes los reciben de ocupar y construir la vivienda familiar, e informó que podrán participar del sorteo familias residentes en la localidad de La Esperanza y la ciudad de San Pedro.

La modalidad de postulación es a través de la página de internet de la Secretaría: www.secotyv.jujuy.gob.ar , y podrán realizarse desde el 15 hasta el 28 de abril.

La ciudadanía interesada en postularse al sorteo deberán ingresar en la página web el DNI del/de la titular del grupo familiar para verificar su situación. Si está “APTO”, indica que está en condiciones de participar del sorteo, por lo que se le asignará un número. En el caso que aparezca “OBSERVADO” significa que aún no reúne las condiciones para participar; en tal caso, deberán acercarse a la Municipalidad de San Pedro o de La Esperanza para resolver su situación.

Aquellas familias que no se hayan inscripto al programa Jujuy Hábitat podrán acercarse a las oficinas de la Municipalidad de San Pedro y de La Esperanza a realizar la inscripción de su grupo familiar. Los requisitos son: ser argentino o nacionalizado, no ser propietario o tener otro beneficio habitacional, tener carga familiar, presentar original y copia de DNI del grupo familiar y fotocopia de la Partida de Nacimiento de los menores de edad (no es necesario que sea actualizada).

Como se viene realizando desde 2016, el sorteo es público y se realiza en el Banco de Desarrollo de Jujuy, con los mismos instrumentos con los que la entidad realiza el sorteo de la Tómbola.

“Entendemos que los lotes a sortear van a cubrir un alto porcentaje de la demanda ciudadana tanto en San Pedro como en La Esperanza. Esto forma parte de un proyecto político que se propuso la transparencia en la adjudicación y que no haya intermediarios ni clientelismo en el acceso a la tierra fiscal y a la vivienda social; la gestión provincial se propuso urbanización con infraestructura y lograr al menos 8 mil soluciones habitacionales en estos cuatro años desde 2015, y lo logró”, valoró el ministro Rizzotti.

El secretario Humberto García, a su vez, expresó que “nuevamente nos encontramos cumpliendo con lo que muchos jujeños esperan que es tener una tierra propia; este es el décimo sorteo que realizaremos con lotes que cuentan con todos los servicios básicos como agua, luz, red de cloacas y calles”, y agregó que “a través del sistema garantizamos a la comunidad transparencia, el sorteo puede ser presenciado por los interesados y además será transmitido en vivo por nuestras redes sociales”.

El sorteo se realizará el día martes 14 de mayo en el Salón de Sorteos del Banco de Desarrollo Social de Jujuy, sito en la intersección de los Pje. Tres Sargentos y Pje. Suecia de la ciudad de San Salvador de Jujuy.