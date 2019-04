“Cuando ocurre un siniestro con un peatón, responsabilizamos al conductor, pero el peatón también tiene una gran culpa”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Luis Martin, titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos (APDC), a cargo de la Secretaria de Seguridad Vial de Jujuy, se refirió al rol de los peatones y comentó que se analizan medidas ante el mal uso de la vía pública. Además, habló sobre la ley de tolerancia cero.

En relación al rol del peatón, Luís Martín expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que, “tenemos mucho que aprender todavía. Lamentablemente, siempre cuando ocurre un siniestro con un peatón pretendemos responsabilizar al conductor del vehículo, y no siempre es así, el peatón también tiene una gran culpa y responsabilidad. Sabemos que cruzar por lugares no habilitados, muchas veces teniendo la pasarela a proximidades de una autopista o ruta nacional, no la utilizan, y todas estas conductas queremos ir modificando”.

“Vamos a seguir trabajando fuertemente en la Educación Vial. Lo que necesitamos es toma de conciencia generalizada, para que toda la sociedad se acostumbre a cumplir las leyes. Los peatones saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y no lo hacen. Vamos a trabajar fuertemente con el equipo técnico de Educación Vial para realmente ir modificando estas conductas, y lo más importante de todo es desterrar la ingesta de alcohol definitivamente a la hora de conducir”.

“También, muchas veces, los peatones son atropellados o embestidos por cruzar bajo la ingesta de alcohol” aseguró.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó a Martín si existe legislación en el mundo para sancionar a los peatones, y si esto se está analizando aplicar en Jujuy. Afirmó al respecto que “en algunos países europeos ya se tipifica la ocurrencia de un siniestro en lo que hace a lo penal, cuando un peatón cruza por un lugar no autorizado se lo caratula como suicidio y no como acá que es un homicidio culposo. Es una legislación totalmente contradictoria a la nuestra”.

“Es algo que está en análisis para ver qué se puede hacer con los peatones, pero habría que modificar la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449 y la 26.363 que vino a endurecer ciertas infracciones, pero no es imposible. Nuestro país está muy avanzado en lo que hace a la seguridad vial y vamos a seguir trabajando fuertemente desde el Consejo Federal para que realmente podamos cumplir y trabajar en lo que nos reclama toda la sociedad”.

Acerca de la implementación de la Ley de Tolerancia Cero en Jujuy, Martín señaló que hasta el momento “fue un balance altamente positivo, satisfactorio, pero falta mucho, nos falta cubrir distintos lugares del territorio provincial, pero no me voy a cansar de agradecer al gobierno que nos ha provisto de los recursos materiales necesarios: tenemos 6 cinemómetros en la provincia, empezamos la gestión con 2 que estaban fuera de servicio, hoy tenemos 48 alcoholímetros y estamos con la capacidad de cumplir los objetivos lisa y llanamente, en simultaneo en todo el territorio”.