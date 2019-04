Corrupción en Jujuy: encuentran 600 viviendas construidas con fondos públicos que no estaban documentadas

Jujuy al día® – El secretario de Ordenamiento Territorial y Viviendas de Jujuy, Humberto García, comentó en declaraciones a este diario que detectaron unas 600 viviendas que fueron construidas con fondos públicos por otra organización social distinta de la Tupac Amaru, en el mismo período, y que no estaban documentadas.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Humberto García expresó “lo que es la Megacausa, y es Túpac Amaru, hicimos un trabajo en conjunto con Buenos Aires, porque ya vinieron varias veces a hacer relevamiento con drones y gente especializada. Ellos calculan que hay que derribar 2 mil viviendas, ya sea en Calilegua, Humahuaca donde está la mayoría, en Alto Comedero, y todo lo es Túpac”.

“Pero ahora tenemos otro grupo de viviendas que no aparecía, porque no teníamos ningún papel, que son de la organización social de la ODIJ y ahí nos damos con que hay entre 550 y 600 viviendas que están sin concluir, pero recién pudimos ver esto con esos papeles donde hubo un desembolso de todos los ACU con adendas y con infraestructura”.

Agregó “esas viviendas que recibieron esos fondos no se terminaron, estamos haciendo una auditoria con actas para ver de qué forma recibimos las viviendas, una por una, todas están concentradas en Alto Comedero en lo que es barrio de la ODIJ, una 500 viviendas y Finca Nación en El Carmen donde hicimos sorteo”.

“Lo curioso en El Carmen es que hubo una recepción de parte del Estado nacional, provincial y municipal, una recepción de fin de obra, recibieron el 100% de obras en El Carmen, y en capital hay algunas, para poder pedir adendas para una mejor terminación de las viviendas, como dice en su contrato con Infraestructura, y nos damos con que no terminaron todas esas. Eso es un carril que lo sigue la justicia y que lo estará investigando”.

Indicó que “nosotros lo que estamos haciendo es tratar de terminar la auditoria y terminar las viviendas en el marco del Plan Provincial de Viviendas, que es un pedido del gobernador”.

Respecto a las 2 mil viviendas construidas por la Tupac Amaru que deben ser demolidas por graves erros de construcción, entre otros factores, nuestro medio consultó al funcionario qué estrategia se ha pensado para intentar salvarla. García comentó “el tema es seguir con la construcción de viviendas sociales porque es un grupo que no entra con los requisitos del IVUJ, porque es gente que no tiene trabajo, no tiene recibo de sueldo y este es un grupo que queda fuera de sistema, esa es la idea”.

“Calculamos que de esas 2 mil que vienen de buenos que hay que voltear, podemos hacer alguna mitigación, arreglarlas, hacer algún tipo de apuntalado, eso lo dirán bien los técnicos, pero creemos que se pueden salvar esas viviendas”.

Indicó “de todos modos, hay muchas sin terminar en lo que es Túpac. Las de la ODIJ vamos a terminar 550, y hay 120 de la Túpac cerca de las 150 Hectáreas que también las vamos a terminar. Estamos con ese plan, pero esas casas son imposibles, están hechas con muy mal material. De la forma que lo hicieron ahorrando plata para poder comprarse una Amarok, la verdad que es muy difícil sacar a flote a algunas casas”.

Humberto García señaló a JUJUY AL DÍA®, “siempre digo que el peor problema que generaron estas organización sociales es una traición a la misma clase, porque darle una solución habitacional que se está cayendo, donde es muy probable que se derrumbe, están todas rajadas, llenas de humedad, es una traición a su propia gente. Uno escucha por ahí en Buenos Aires decir sobre las obras que hicieron. No hicieron una obra, hicieron malas obras porque las casas se están cayendo, están rajadas, con humedad y no tienen ni 10 años”.

Acerca de las viviendas de la ODIJ, y si se realizaron denuncias al respecto, afirmó “sí, la denuncia corre por otro lado, ira la Oficina Anticorrupción que ya tiene toda la documentación. Seguirá ese camino. La verdad, eso va por un lado, y por el otro, nuestra obligación ante el pedido del gobernador de terminar las viviendas sociales”, concluyó.