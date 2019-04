Horóscopo para abril del 2019

Consultas a astrologamarga@gmail.com

Desde el 20 de marzo 2019 nos encontramos en ARIES. El equinoccio de otoño marca el comienzo de un nuevo año solar y con él, energías que se renuevan. Aries es el primer signo de la rueda del zodíaco, un signo diurno, masculino y de fuego, cuyo regente es Marte (dios de la guerra en la mitología).

Aries es el signo de los orígenes, simboliza la exteriorización de la energía, la acción, el primer impulso vital.

Liderazgo, impulso, coraje, mando, ambición, deseo de conquista, son algunas de las características de los Arianos y Arianas. La cabeza es un lugar sensible para ellos y difícilmente escapen de lesiones o dolores, allí llevarán siempre una marca particular de esta energía.

Aries Abril:

Durante los primeros días de abril, a Aries se le encenderá un fuego muy entusiasta que deberá conservar durante todo el mes, ya que con él podrá resolver variados asuntos personales.

Cada decisión tomada será muy importante en retrospectiva.

Todo dependerá de Aries, en función de la elección que se haga en cada tema, y por consecuencia, en el camino elegido.

Concentrarse en hacer los planes realidad, será el punto de partida para el signo de Aries durante el mes de abril, debes actuar lo más rápido posible, ya que ello te otorgará algunas ventajas cuando sea necesario.

Tauro abril:

Debido a la posición que ocupan Venus y La Luna este mes, los nacidos bajo el signo de Tauro podrán vivir un período exitoso en varios aspectos de su vida.

Tendrás oportunidad de atravesar los problemas o los obstáculos que se te hayan presentado este último tiempo.

Obtendrás la fuerza de voluntad para enfrentarte a los inconvenientes, y a las personas que quieran boicotear todo lo que has logrado.

Es un mes en el cual tu intuición estará a flor de piel, escúchate, y así evitarás muchos problemas, comenzarás a ver los logros.

Géminis abril:

Este mes habrá muchas peculiaridades para Géminis, en contraste con las expectativas, abril será muy dinámico para ti, aunque no habrá despegues brillantes.

Abril es perfecto para todo lo que tiene que ver con el conocimiento, para los nacidos bajo el signo de Géminis.

Podría tratarse de educación de acuerdo a tus habilidades, actualización de cursos.

Cáncer Abril:

En abril, Cáncer estará amparado por la Luna que le brindará protección, al igual que a todos los signos del elemento Agua.

No podríamos decir que todo será fácil de obtener para Cáncer, sin embargo, este mes definitivamente será mucho mejor que los anteriores.

El punto álgido estará buscándote para que te encuentres en tu nivel más alto de actividad, es preciso que utilices tu intuición y espontaneidad como prioridad en todas tus acciones.

La incertidumbre se convertirá en tu peor enemigo. Búsqueda de especializarse en alguna disciplina.

El rango de posibilidades es muy amplio, sólo debes mirar a tu alrededor para definir qué te conviene. Sacrificios que llevaste a cabo en el pasado.

Leo Abril:

Para Leo, que estará bajo la protección del Sol, abril demostrará ser un tiempo bastante exitoso. La suerte realmente te acompañará, pero también tendrás que hacer tu trabajo.

Después de todo, cuesta un poco conseguir la felicidad tan anhelada, en general, en esta etapa, intenta conseguir la mayor cantidad de acción posible. No pierdas tiempo en un único punto. ¡Muévete!

No hay aspectos de tu vida fundamentalmente nuevos que debas prever, aunque considera una nueva forma en tu vida a una manera saludable de vivir.

Sí, es cierto. Abril será un momento ideal para ti, si decides abandonar los malos hábitos y cuidarte.

Virgo Abril:

Para los Virgo, este mes de abril puede ser un momento muy difícil, especialmente por la relación de la Diosa Ceres con este signo.

De todas maneras, la posición que ocupe Mercurio, será totalmente favorable, lo que mejorará el estado financiero de los representantes de este signo.

Libra Abril:

El signo de Libra se verá fortalecido durante abril debido a las combinaciones interestelares del mes, como resultado, su efecto más beneficioso será más poderoso e intenso.

Esto significa que en una etapa determinada puedes tener suerte en prácticamente cualquier cosa. Podrías encontrar a tu alma gemela, o encarar el mayor proyecto de tu vida.

Las características claves del mes, serán la sinceridad y la no aceptación de la injusticia, rasgo típicamente de los nacidos bajo el signo de Libra.

Serás capaz de sorprender a todas las personas que te rodean, no tanto por las decisiones tomadas, sino por los pensamientos que llevaron a tomar esas decisiones.

Es difícil indicar cuál será la estrategia que debieran utilizar como más beneficiosa, en ciertos momentos, probablemente tendrán que concentrarse en su trabajo y esforzarse por lograr la máxima dinámica.

Escorpio Abril:

Durante este mes de Abril, además de Marte y Urano, la Luna también ayudará a los Escorpio, que generalmente es responsable del comportamiento retrógrado del signo.

En general, el período actual, como uno de los representantes del elemento Agua, resultará ser ambivalente y dinámico.

En el lugar de trabajo habrá alguna oportunidad para manifestarse, como en el plano privado tendrá perspectivas claras y definidas.

Es importante tener en cuenta que no todo dependerá de ti, tus decisiones serán primordiales.

Sagitario Abril:

Para Sagitario, el mes de abril será un tiempo generosamente lleno de calidez y sentimientos verdaderamente delicados y tiernos.

Sí, por extraño que parezca esto también involucrará al área laboral, aunque es poco probable que ello deba asustarte, ya que podrá proporcionarte un momento propicio para la reflexión.

En esta etapa, será importante no sucumbir a las emociones al máximo, pero tampoco será bueno aislarse de ellas.

Capricornio Abril:

Este mes los capricornio podrían terminar sin ninguna pelea ganada, es difícil decir lo que se discutirá, porque en general, abril será realmente bueno, y lo más importante, podrán realizar algunas de las perspectivas que tenían para este mes, sin necesidad de finalizar uno de los proyectos de largo plazo.

Ahora las acciones dinámicas serán, definitivamente, bienvenidas, por supuesto, no valdrá la pena expandirse demasiado, y asumir mucho riesgo.

Además, Capricornio deberá entender este mes, que el statu quo no siempre se mantendrá, si bien las consecuencias de las decisiones que se hayan tomado, pueden tener resultados de gran alcance.

Lamentablemente, no todo estará de tu lado, a pesar del hecho de que muchos eventos clave se desarrollarán de acuerdo a los planes, algunas dificultades son posibles. Tendrá sentido buscar la opinión de aquellos que te acompañan.

Acuario Abril:

Este mes de Abril podrá ser una etapa bastante interesante para los nacidos bajo el signo de Acuario, habrá lugar para las intrigas, como también para algunas impresiones vívidas.

No te preocupes de antemano en los problemas o conflictos que puedan suscitarse durante abril, si comienzas a quejarte por adelantado, eso te llevará a situaciones desfavorables.

Será necesario concentrarse en aspectos puramente comunicativos. En primer lugar, tendrás la necesidad de neutralizar aquellos problemas relacionados con los malos entendidos.

Esto se aplicará tanto a los ámbitos privados de tu vida, como también al área laboral o profesional.

Piscis Abril:

Para Piscis, el mes de Abril estará teñido de sensualidad y sensibilidad, en términos generales, podrán experimentar más sentimientos que lo habitual, esto será positivo en muchas situaciones.

Será un buen momento, y especial al mismo tiempo, por ejemplo, comprenderás ciertas peculiaridades mucho antes que tu entorno comience a entenderlas.

La información obtenida para ti o para otra persona, no podrás usarla en ninguna situación futura, sin embargo, en esos momentos deberás mostrarte tranquilo y no verte afectado, para no colapsar tu sistema nervioso.