Jesús Olmedo: “los números, números son, pero los que sufren la pobreza son personas como tú y yo”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Padre Jesús Olmedo, Párroco de la ciudad de La Quiaca, se refirió a los números de la pobreza e indigencia en nuestro país difundidas desde el INDEC.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, el Padre Jesús Olmedo expresó “primero diré que, a veces, los números resbalan a los políticos y poderosos, y es muy fácil que quienes estudian el tema digan que hay 14 millones de personas pobres y tanto porcentaje de la población, pero ahora hay que pasarlo a la realidad y es ahí donde uno se pone mal, porque los números, números son, pero los que sufren las consecuencias de la pobreza son personas como tú, yo y como el presidente, ese es el problema”.

“Pero, ¿qué hacemos para rebajar los índices de pobreza? Y eso hay que decir. Señores, ya está bien, y lo digo de corazón: en un país tan rico como Argentina, que es mucho más rico que varios países de Europa, entre ellos España, es una vergüenza nacional que haya tantos pobres en Argentina”, afirmó.

Agregó “el Presidente es el primero que tiene que decir qué hacer y dejarse de decir rollos ya, porque ya está muy visto señor presidente lo que debe hacer a los poderosos de este país, a los que usted está defendiendo, que digan ‘hasta aquí hemos llegado’ porque el pueblo se puede cansar. Y el hambre, el hambre también se cansa. El pueblo es muy, muy humilde y sencillo, está aguantando mucho, pero que tengan cuidado los políticos y poderosos porque el hambre ya no da más”.

Acerca de la situación en el interior de la provincia, el Padre Olmedo señaló a JUJUY AL DÍA® que “en la Puna no hay casi cultivos, en lo que es Quebrada hay algo de cultivos y la gente se las arregla con algo de verduras, pero en la zona de la Puna la situación es muy jodida, la gente aguanta y aguanta, pero ya no da más. Por favor, es un grito hacia el cielo”.

“Por favor, déjense ya de rollos de la campaña, quién va a ser y quién no. Ahora todos los políticos tienen como única preocupación quién gana las elecciones. Por favor, dedíquense a decir señores seamos dignos de este país y no pensemos solo en el fútbol, Messi o Maradona o en quien sea, sino vamos a luchar por los pobres, hay que hacer que no pase más esto y que bajen estos números, porque la dignidad de las personas es tener el pan, como dice el Padre Nuestro: el pan nuestro, la patria nuestra, la riqueza de todos, la vida de Dios para todos”.

Recalcó “el señor Presidente está diciendo que va a acabar con la pobreza, hace 4 años lo escuché, no sé si es estructural o no, pero para mí es provocada por las grandes diferencias sociales y económicas que hay entre los ricos y poderos y los pobres. Ellos iban a igualar esto, que se bajen los sueldos los políticos, muchas veces lo dije, y no lo hacen”.

“Hay que pensar en lo que puede pasar, porque los pobres, los pueblos y los que sufren, tienen su aguante, como tenemos aguante todos cuando tenemos situaciones duras en nuestras vidas. Pero tengamos cuidado, que el pueblo, los pobres, los marginados, tienen aguante, pero puede que algún día salte”.

Olmedo expresó “le pido a todos que ahora que estamos en Cuaresma y que empezará la Semana Santa, recordamos a Cristo que muere perdonando en la cruz y que defendió a los pobres y a los humildes, que se jugó la vida por ellos, nos acordemos y que Cristo que murió perdonando en la cruz, es el que quiere que en este país haya paz, que esta Semana Santa sea de paz”, concluyó.