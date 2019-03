Jujuy al día® – Así lo manifestó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Aurora de Langhe de Falcone, en el marco de la apertura del Año Judicial jujeño. Además, habló del garantismo y de las supuestas presiones políticas sobre la justicia.

Acerca de la apertura del año judicial, Clara De Langhe de Falcone expresó “es muy importante porque se sigue la tradición iniciada en el año 2015 y considero que es un acto de rendición de cuentas que se inicia con mi presidencia. Hoy quiero poner a disposición de la ciudadanía aquello que dije en el 2015, la sociedad está disconforme con la justicia, no cree en la justicia, y estoy haciendo los esfuerzos más grandes de mi vida a esta edad, con 54 años de ejercicio de la profesión y 10 años en el Poder Judicial, para lograr de a poco que se revierta la legitimidad de la justicia, creo que con lo que van a ver que se ha hecho mucho en estos 4 años”.

“La sociedad no cree en la justicia. Habría que ver por qué la sociedad cada vez se aleja más de la justicia. Porque la puerta giratoria, que todos conocen su significado, eso aleja a la sociedad, y yo sé por qué”.

Explicó su argumento diciendo que “aún quedan jueces que no entienden que hay dos instrumentos que hay que aplicar: la Constitución y el derecho. Que la política, como dije en un artículo bien publicado, no debe meterse con el Poder Judicial, porque cuando se mete se pierde la credibilidad de la justicia. Una cosa es la política institucional y otra cosa la política en cuanto a que no se respeta el sentido de la justicia y la gobernabilidad institucional”.

“Aún hay jueces que no entienden el sentido esencial de lo que es la justicia”.

Consultada sobre supuestas presiones políticas en la justicia jujeña, la titular del STJ contestó “hoy caminaba a la peluquería y apareció una mujer y me dijo ‘forra de Morales’, me reí sola porque a mí no me presiona nada ni nadie. Cuando lo intenten, me mando a mudar, porque no necesito vivir del sueldo que me da mi cargo, tengo mi vida hecha”.

Además, sobre el “garantismo”, sostuvo “estoy totalmente en contra, entiendo con los años que tengo y en la profesión, que no hay diálogo en la sociedad, que cualquiera imputa cualquier cosa, que se meten en la vida profesional aun sin saber, ‘mira esa mujer es presidenta y apropiadora de menores’ como dijeron en mi caso, por ejemplo, sin saber y conocer. Es lo mismo que te diga que sos un ladrón sin conocer qué sos. Mientras los valores no se recuperen, no existe una sociedad justa”.

Respecto a si el garantismo otorga justicia a la gente, respondió “a veces sí y a veces no, hay que ver desde que punto de vista se lo toma, porque si el garantismo es garantizar la Constitución, es garantizar la ley, bienvenido sea, pero si es tomada la idea de Zaffaroni, estamos todos fritos”.