Jujuy: recusan a juez por falta de imparcialidad

Jujuy al día® – Según pudo conocer en exclusiva nuestro medio, desde el Ministerio Público de la acusación, se ha solicitado la recusación de un juez por “falta de imparcialidad” e “independencia”.

A través de un escrito, al que tuvo acceso exclusivo el diario JUJUY AL DÍA®, el Fiscal Aldo Lozano, solicito la recusación del Juez de Control N°4, Isidoro Cruz, de la investigación de la causa más importante por hechos de corrupción en Jujuy, conocida como la Megacausa, por “imparcialidad” en la investigación.

Entre sus fundamentos, el Fiscal sostuvo que el pedido se basa en que el Juez dio por culminada la Investigación Penal Preparatoria cuando aún faltaba la sustanciación de múltiples pruebas, y además por incumplir el rol de investigador en esta causa que es una investigación jurisdiccional.

En el texto, el Fiscal sostuvo “En consecuencia el Dr. Cruz tiene pleno conocimiento de que se encontraba al momento de dictar la resolución de fs. 16522/16522 vta. controvertida la validez del acto declaración defensiva de un imputado, lo que lógicamente impedía que se requiriera la citación a juicio del mismo”.

“Además de ello, como se puede observar a fs. 12.676/12.677 vta. en el desarrollo de la declaración defensiva, y una vez que se retiraron los representantes de mi parte, el inculpado estuvo dispuesto a responder preguntas y V.S. no efectuó ninguna, pese a ser una investigación jurisdiccional, para después a fs. 12679/12682 referir que: “[…] el imputado había manifestado su voluntad de responder las preguntas que le irían a hacer, nada de eso pudo concretarse ante la intempestiva salida de la Sala Audiencias de los miembros del Ministerio Público de la Acusación, de Fiscalia de Estado y de la Oficina Anticorrupción, dejando desierta la posibilidad de investigar, y como se dijo es facultad exclusiva del organismo de investigación tal facultad”.

“Es decir no quiso asumir su rol de investigador conforme lo establece el art. 369 y ss. y concs. del C.P.P. y no formulo pregunta alguna. Esto también permite sostener que nos encontramos ante hechos que configuran la causal establecida en el art. 79, inc. 13 del código de rito, es decir circunstancias que por su gravedad afectan su independencia e imparcialidad”.

Al explicar la falta de cumplimiento del rol del Juez, citó como ejemplo lo sucedido al momento de que el ex gobernador Eduardo Fellner iba a ser indagado, pero esta acción finalmente no sucedió. “Es decir no quiso asumir su rol de investigador conforme lo establece el art. 369 y ss. y concs. del C.P.P. y no formulo pregunta alguna. Esto también permite sostener que nos encontramos ante hechos que configuran la causal establecida en el art. 79, inc. 13 del código de rito, es decir circunstancias que por su gravedad afectan su independencia e imparcialidad”.