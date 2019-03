Ortiz: “en Palpalá se han subido mucho los impuestos y hoy están cerrando los comercios, y eso preocupa”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el ex intendente y candidato nuevamente a la Intendencia de Palpalá, Alberto Ortiz, se refirió a su llegada al Frente Cambia Jujuy, su significado desde lo político, y también habló sobre el estado actual de la ciudad siderúrgica.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Alberto “Gringo” Ortiz expresó, “la verdad que nosotros siempre hemos sido partícipes de las elecciones y creemos que hoy más que nunca la gente está pidiendo que volvamos, y Gerardo Morales me dio el espacio, porque estamos excusados del justicialismo, y debo agradecerle a Gerardo Morales porque me dio la posibilidad de que pueda seguir compitiendo”.

“Lo importante es el sentimiento que uno tiene, uno viene de una cuna donde ha sido fundamental la justicia social, siempre he trabajado por la gente, hicimos mucho en Palpalá y es por eso que hoy están pidiendo que vuelva”.

Agregó “queremos ser útiles a Palpalá, estar a la par de quien pensamos que va a ganar, porque además un intendente que no esté apoyado por el gobernador no llega a buen puerto”.

Respecto a si iría a una interna con el actual intendente o algún otro dirigente para el cargo, sostuvo “yo ya estoy en la candidatura para intendente, esperanzado y que el gran consenso de la gente es lo que me lleva a esto, porque ha visto que durante mi gestión hicimos cientos de obras, estamos esperanzados en que podamos volver”.

“Pero como siempre digo, hay que estar acompañado por un gobernador porque si no es muy difícil hacer gestiones solo. Soy un gestor nato donde siempre he generado las cosas no solo en Jujuy sino en Buenos Aires”.

En relación a cómo ve su localidad, Ortiz respondió “estamos convencidos en todos los puntos que hay que atacar, sabemos que la economía es fundamental en esto, se han subido mucho los impuestos y hoy están cerrando los comercios, kioscos y eso preocupa, como también nos preocupa el estado de las calles, trabajar sobre eso porque la gente merece una mejor calidad de vida”.

“Otro tema que tenemos claro es la seguridad, ver cómo avanzar con la seguridad y con una buena iluminación, como la que tenía en su tiempo Palpalá cuando fui intendente, era una de las ciudades más iluminadas y la iluminación da seguridad, queremos volver al desmalezado y que la policía tenga mayor presencia en los barrios”.

Mencionó que “también la generación de fuentes de trabajo, generar empresas solidarias donde tengamos la posibilidad de poder hacerlo. La tenemos clara y sabemos cómo hacerlo y esto me lleva a que podamos tener una esperanza y que los palpaleños confíen en nosotros, nuestro lema es ‘La Esperanza vuelve’ eso debemos conseguirlo a través de acciones para que el palpaleño viva mejor”.

Ortiz evitó opinar respecto a la actual gestión del municipio, pero señaló que “hoy hay una gestión y en definitiva la gente a través del voto dirá si ha sido importante o no. De todas formas, nosotros vamos a trabajar para solucionar los problemas que hoy vemos en Palpalá”.