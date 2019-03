Jujuy: el director de Emergencias habló sobre la situación general por las constantes lluvias

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el nuevo Director de Emergencia de la provincia, Guillermo Siri, habló sobre la situación actual en la provincia tras las constantes lluvias que se registran, las cuales complicaron algunas zonas.

Al respecto, Guillermo Siri expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “esta lluvia se va a mantener, creemos, que por un espacio de una semana más, quizás con mayor o menor intensidad, pero tenemos hasta el miércoles de la semana que viene seguramente con lloviznas”.

“La ruta 83 se cortó hace una semana. Inicialmente fue un corte total, pero desde el sábado está habilitado en forma transitoria durante las horas de luz y después, por precaución, y con medidas de seguridad, se lo cierra en la noche. Sigue trabajando la Unidad Regional de Ledesma y la Dirección Provincial de Vialidad tratando de habilitarla, pero mientras siga lloviznando es un barrial asique permanentemente están trabajando las máquinas y en la noche se corta el acceso, tanto a San Francisco como a Valle Grande”.

Agregó “una vez que tengamos dos o tres días de seca se podrá trabajar tranquilamente con las máquinas, se sacará el barro, seguramente tirarán grava en el lugar”.

Sobre si se han registrados emergencias y asistencias a personas durante estos últimos días, Siri comentó que “no, gracias a Dios no. La gente es la que nos informa qué problemas tiene y nosotros asistimos, pero no hemos tenido reportes desde el viernes pasado hasta ahora de gente que este inundada o que necesite ser evacuada. En realidad, a pesar que llovizne y sea molesto, más vale que se siga manteniendo así y no que caiga mucha agua de golpe”.

En este sentido, indicó que realizan intensos trabajos de prevención. “Salimos a recorrer, sobre todo lo que tenga que ver con el Río Grande y el Xibi- Xibi, ya que eso sí lleva un posible plan de evacuación mucho más complejo. Hacemos controles por los barrios, y estamos atentos a cualquier complicación. Que las personas no duden y llamen al 103 que nosotros estaremos en el lugar con la mayor rapidez posible”.