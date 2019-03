“Esta crisis se nota en toda la Nación, en algunas provincias menos, pero sí hay hambre, no lo podemos negar”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la presidenta de la Fundación DARLOCAB, Mirta Cabana, opinó acerca de los índices de pobreza dados a conocer ayer en el marco de la crisis económica que sufre el país. Además, habló sobre las consecuencias de la misma en nuestra provincia, particularmente en niños y jóvenes, señalando la deserción escolar como una de las principales.

Mirta Cabana

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Mirta Cabana expresó “tengo que decir que esta crisis se nota en toda la Nación, en algunas provincias menos, pero nosotros también las notamos porque hay muchos jóvenes que no están yendo a la escuela y no saben qué rumbo tomar, no terminan la escuela, son abandónicos, tienen problemáticas de adicciones, alcoholismo y eso afecta mucho porque estos chicos, aparte de ser pobres, les afecta mucho la parte social a ellos mismos, a la familia, se los ve a los chicos en las esquinas que no hacen nada, te acercas y preguntas y dicen ‘si ya voy a ir’, pero están totalmente desinteresados”.

“Aparte de eso, sí hay hambre, no lo podemos negar. Hay familias que tienen problemas con los chicos, la asignación universal por hijo (AUH) es para comprar los útiles para los chicos, para que vayan a la escuela, pero lo utilizan para comer y esto los afecta porque no quieren ir a la escuela porque no tienen los útiles”.

Cabana sostuvo que “desde el 2018 se va notando cada día el incremento de esto, hay que visitar los barrios y ver especialmente los asentamientos que, con estas lluvias, y no hablamos solo de la comida, los chicos no tienen zapatillas, las tienen todas mojadas, sus colchones, sus frazadas y esto hace a la pobreza”.

“No tienen adonde recurrir, las familias no saben cómo hacer. En los asentamientos donde entra el agua y tienen muchas problemáticas, los chicos a veces no quieren venir a cenar por no salir a embarrase”.

Consultada por este diario sobre sí considera que esta es una situación de pobreza coyuntural o estructural, respondió “no quiero ni pensar en una ni otra. Es un problema económico. La pobreza es una cosa, la economía es otra cosa, pero influye totalmente para que la gente más pobre esté más afectada, y esto es por la desocupación que hay, personas que estaban trabajando y ahora no trabajan; madres que están en sus casas y no tienen cómo dar de comer a sus hijos, gente que fue despedida y aun no tenían la AUH y hoy la están solicitando porque están sin trabajo”.

“Es una problemática grave en cada familia, pero cada familia es distinta, es un mundo, ese es el problema”.

Sobre las consecuencias que ve de esta crisis en los niños y jóvenes de la provincia, Mirta Cabana opinó “creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar con los chicos en primer lugar, hacer que se interesen por ir a la escuela porque es importantísimo, porque esas son horas que van a ocupar de otra manera y no divagando por todos lados, porque eso trae una gran consecuencia. Debemos hacer que se interesen por ir a la escuela”.

“Acá en la fundación le exigimos, ya que el comedor está, que deben ir a la escuela o se deben venir a capacitar, o al apoyo escolar, porque es la única manera de controlar a ese niño que debe ir a la escuela. El joven tiene que capacitarse, terminar la secundaria. Acá tenemos la terminalidad en la primaria y hasta ahora no vino a anotarse nadie y me preocupa mucho, dicen que van a venir, pero no aparecen. Esto depende de cada familia y se ven afectadas porque los hijos no estudian, porque no pueden cobrar la AUH, y eso afecta doblemente en una familia vulnerable”, concluyó.