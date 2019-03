Cine argentino y del NOA en el espacio INCAA Mercosur

Jujuy al día® – El Ministerio de Cultura y Turismo invita a toda la comunidad a disfrutar de la programación del Espacio Incaa Mercosur desde el miércoles 27 al sábado 30 de marzo de 2019. Esta semana con un doble estreno nacional, el documental Teatro de Guerra y la comedia protagonizada por Pablo Echarri: Happy Hour, y el estreno en el marco del ciclo “Cine del NOA”.

27 al 30 marzo

El día miércoles 27 a las 20,30 horas se proyectará la producción tucumana El Limón Sobrevive a la Tristeza, “un viaje por el interior del mundo de la Citricultura Tucumana cuyo eje principal son los personajes que deambulan por detrás de esta industria. Este es un filme que trata de pasiones, de historias de gente obsesionada por este fruto, donde el fin es sostener en alto una bandera, la del limón, identidad y orgullo de una cultura que ha sobrevivido gracias a este fruto, al que idolatran y en el que depositan su arte dándoles así sentido a sus vidas. Es un caso extraño y eso es lo interesante y lo que moviliza esta película.

El día jueves y sábado a las 18,30 y viernes a las 20.30 horas se proyectará el docudrama co producción argentina, España y Alemania, “Teatro de Guerra”, Teatro de Guerra, dirigido por Lola Arias, que “narra el encuentro de seis veteranos de la Guerra de Malvinas/Falklands para hacer una película. Treinta y cinco después del conflicto, tres veteranos ingleses y tres argentinos pasaron meses reconstruyendo sus memorias de guerra. La película alterna entre realidad y ficción, espontaneidad y actuación. Explora cómo transformar a un soldado en actor, cómo convertir la experiencia de guerra en una historia, cómo mostrar sus efectos colaterales”.

Para el dia jueves y sábado a las 20,30 la comedia Happy Hour de Eduardo Albergaria, co producción Brasil–Argentina, con Pablo Echarri, Leticia Sabatella, Luciano Cáceres y Aline Jones. “La vida de Horacio, un profesor argentino de literatura latinoamericana que vive en Rio de Janeiro, cambia radicalmente a partir de un suceso inesperado. Este accidente lo lleva a reconocer sus impulsos más primitivos y a confesarle a su esposa, Vera, que necesita acostarse con otras mujeres, pero que no ha dejado de amarla ni quiere separarse. Ella no acepta esta situación pero está en una encrucijada: para su carrera política es fundamental permanecer casada con Horacio. Todas las certezas de una vida convencional se ponen en juego cuando llega la hora de enfrentarse a la verdad”.

Finalmente el viernes a las 18.3 se proyectará EL HOMBRE QUE COMPRÓ LA LUNA, comedia coproducción italiano-argentina, dirigida por Pablo Zucca. “En un aislado pueblo de Cerdeña, alguien alega ser dueño de la Luna. Ese es el mensaje que reciben en la agencia de Seguridad Atlántica en Italia del Norte. Un joven agente secreto emprende el viaje a Cerdeña. Sin embargo, en el primer bar al que ingresa se emborracha, dejando todo a la vista: incluyendo su verdadera identidad, su misión, y su objetivo”.

El Cine Auditorium Espacio INCAA Mercosur, ubicado en Independencia casi esquina avda. Italia, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Jujuy y del Ministerio de Salud, como todas las semanas tiene diversas producciones de largometrajes, cortos y documentales ofreciendo a los amantes del buen cine una variada cartelera a bajo costo y en otros casos gratuitas.