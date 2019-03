Capacitan a productores sobre tránsito vegetal y animal

Jujuy al día® – Con el fin de fortalecer las producciones locales, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción brindó una capacitación sobre normativas del Senasa y procedimientos, para garantizar el correcto tránsito animal y vegetal.

La jornada contó con productores de las regiones de la provincia, estuvo encabezada por el titular de la cartera productiva, Juan Carlos Abud Robles quien señaló que la iniciativa surgió ante la necesidad de “asegurar que nuestros productos tengan toda la documentación indispensable para poder llegar a los distintos puntos de la provincia y del país”.

Comentó que desde el 2020 se exigirá el cumplimiento del protocolo de Buenas Prácticas, por lo que “estamos preparándolos con mucho tiempo de anticipación, para que tengan todos los papeles al día y puedan comercializar los productos frutihortícolas”.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Agencia de Desarrollo, Félix Pérez, comentó que la capacitación surgió con el objeto de formalizar a los productores y evitar el decomiso de sus productos a la hora de transportarlos. “Por ejemplo, hay quienes cosechan citrus en la zona de Palma Sola o Santa Bárbara pero no pueden pasar León porque no tienen el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios al día o los papeles y les secuestran la mercadería. Entonces queremos que ya no tengan que pasar por esto y que se formalicen”, expresó.

Precisó que durante la charla se abordaron cuestiones referentes al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), Documento de Transito Vegetal (DTV), inocuidad, sala de faena-matadero móvil, transporte, libreta sanitaria, movimiento sanitario, y la normativa provincia de marcas y señales.

En ese sentido destacó que el curso replicará de manera positiva en los agricultores, ya que “si cumplen con todos los papeles y requisitos, van a garantizar también la sanidad e inocuidad de sus productos, lo que les va a otorgar mayor calidad”.

Finalmente Pérez comentó que la capacitación estuvo a cargo de profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Jujuy (SAF), de la Dirección de Control Productivo y Comercial y de la Dirección de Desarrollo Ganadero.