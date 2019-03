Por año hay 400 casos nuevos de tuberculosis en Jujuy

Jujuy al día® – En el marco del Día Internacional de la Tuberculosis, a conmemorarse mañana, nuestro medio dialogó con Ana Alicia Etchart, quien está a cargo de la Red de Laboratorios de tuberculosis de la provincia.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Ana Etchart señaló que “la tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa y existe en la provincia desde siempre. Aproximadamente hay unos 400 casos nuevos de tuberculosis por año en Jujuy”.

“Es una enfermedad principalmente pulmonar, aunque puede llegar a tener algunas otras localización, pero no son comunes, y la forma pulmonar es la que contagia porque al estar alojado el Bacilo de Koch en el pulmón de la persona, al toser, estornudar o hablar, se produce la salida de esas gotitas imperceptibles y quedan en el ambiente, y una persona sana, pero susceptible de enfermar, lo aspira, y si ese organismo no está debidamente fuerte para hacer frente a la enfermedad, se enferma de tuberculosis”.

Acerca de las personas más afectadas en Jujuy, comentó “en relación al género es prácticamente igual, hay un pequeño predomino del hombre sobre la mujer, pero no es significativo. En cuanto a la edad, por lo general, los más afectados son los extremos de la vida, los niños y los ancianos, y los ancianos aparte de poder tener tuberculosis pueden tener otras enfermedades asociadas como diabetes, inmunosupresiones, pueden estar desnutridos, descuidados por la misma familia o la sociedad. Ese es el grupo etáreo más susceptible”.

Indicó que esta patología “se cura totalmente. Por supuesto que hay que hacer el diagnóstico oportuno, porque cuando las lesiones son muy avanzadas, y la persona llega muy tarde al diagnóstico, va a quedar con problemas respiratorios e incluso puede morir”.

“Por eso queremos concientizar a la gente para que hagan su consulta oportuna, porque esta enfermedad se cura, el tratamiento se hace en todos los hospitales de la provincia y es totalmente gratuito”.

Acerca de la relación de la tuberculosis con la pobreza, sostuvo “la enfermedad la puede tener cualquier persona, por supuesto que se deben dar una serie de situaciones, pero principalmente es la situación inmunológica de la persona, ahí es mucho más susceptible de enfermarse de tuberculosis por eso se dicen que es una enfermedad de la pobreza porque generalmente la gente más pobre es la que puede tener menos condiciones de salud, de alimentación, higiene etcétera”.

Respecto a las formas de prevención, Ana Etchart explicó a JUJUY AL DÍA® que “la primer manera de prevenir, principalmente es curar a las personas enfermas, porque de esa menara podemos cortar las cadenas de transmisión. También mediante la vacunación, con la vacuna BCG que es solamente para prevenir las formas graves de tuberculosis, que sería la meningitis tuberculosa o la tuberculosis diseminada, generalizada, en menores de 5 años, pero en los adultos no da una protección absoluta, una persona adulta que esté vacunada con la BCG no da garantía que no se puede enfermar de tuberculosis”, concluyó.