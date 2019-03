Crimen de Jairo Salcedo: la familia reclama por la paralización de la causa

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Gastón Salcedo, hermano del joven carmense Jairo Salcedo, quien fuera asesinado brutalmente hace casi 2 años, se refirió al estado de la causa, la cual señala “está paralizada”.

Al respecto, Gastón Salcedo expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÌA®, “es muy duro para nosotros, desde que comenzó esto se ha vuelto un calvario para nuestra familia y no tenemos aún ninguna respuesta. Vemos que no pasa nada, está todo quieto, no nos da ninguna esperanza de que tengamos una respuesta positiva, que algún día podamos saber la verdad y que los responsables de esto paguen por el daño causado, porque son varios, las pericias así lo dicen, actuaron más de 3 personas”.

Por eso “le pediría a la justicia que trabajen, pero que trabajen seriamente. Tendrían que tener para poder darnos una respuesta, ya van a ser dos años y aún no la tenemos”.

Jairo junto a su hermano Gastón y su padre Daniel Salcedo.

En relación a las versiones que señalan que su hermano tenía algún tipo de relación con el único detenido por el homicidio, el policía Esteban Ruvelt, Salcedo aseguró “en nuestro entorno estamos convencido que no había ninguna relación, salvo esa llamada por interés por el auto, nada más, no había otro vínculo ni conexión”.

Sobre la sospecha de la familia acerca del móvil del brutal crimen, señaló “no lo sabemos, es algo que aún no podemos responder. Tanta bronca, saña, morbo, la verdad que no lo entendemos”.

“Mi hermano era una persona trabajadora, buena persona, buen padre, excelente para nosotros”.

Remarcó “pero los fiscales y los abogados averiguaron mucho sobre nuestra familia así que ellos más que nadie deben saber la reputación, no solo de mi hermano, sino de toda mi familia”.

“Los primeros en ser investigados en este caso fuimos nosotros, mi familia”, concluyó.

Recordemos que el cadáver de Jairo Salcedo fue hallado la tarde del 21 de abril del 2017 a la vera de la ruta, en uno de los ingresos a la ciudad de El Carmen.

Su cuerpo presentaba signos de haber sufrido violentas agresiones: recibió un disparo de arma de fuego y fue arrollado con su propio automóvil, vehículo que el día anterior a su muerte fue a vender.

Por el hecho se encuentra detenido Esteban Ruvelt, el policía acusado del delito de “homicidio triplemente calificado por alevosía, por el número de participante y por su función”.