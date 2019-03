Se levantaría el paro de transporte en Jujuy: “vamos a tener que acatar la conciliación”

Jujuy al día® – Así lo manifestó a este diario el secretario Gremial de UTA Jujuy, Nicolás Abett, luego que el Ministerio de Trabajo y Empleo de Jujuy dictará la conciliación obligatoria. La asamblea del gremio está reunida en estos momentos y deciden si acatan o no la conciliación, aunque el gremialista indicó que sería un hecho el acatamiento y el levantamiento de las medidas provinciales, ya que confirmó que las medidas nacionales, el paro de 22 a 6 de la mañana, continúan.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Nicolás Abett expresó “acaban de notificar que desde las 18 estamos en una conciliación obligatoria. Nuevamente una excusa del no pago de los sueldos. Nosotros no tenemos derechos a cobrar, nos ponen conciliación obligatoria y no podemos llevar el sustento a nuestras familias. Si realizamos una medida nos ponen conciliación”.

Indicó que esto es para las medidas anunciadas a nivel provincial, es decir el paro de 6 a 22 horas de mañana “exactamente, con la medina nacional sigue igual”.

El gremialista señaló a JUJUY AL DÍA® que la actividad del transporte será normal desde las 6 de la mañana de mañana. “Hasta ahora sí, estamos en asamblea permanente, pero vamos a tener que acatar la conciliación porque tenemos dos conciliaciones no acatadas y tendremos problemas”.

“Será así, vamos a tener que acatar la conciliación, ver cómo vamos a tomar otras medidas”.