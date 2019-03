Jujuy: adolescentes se concentraron para pedir medidas contra el cambio climático

Jujuy al día® – Ayer en la tarde, grupos de adolescentes se concentraron para exigir medidas contra el cambio climático. Esto se realizó en varias provincias como así también en varios puntos del planeta.

Esta movida, denominada #FridaysForFuture surgió por la iniciativa de una adolescente sueca, Greta Thunberg, quien exige a los políticos de su país que tomen medidas urgentes por el cambio climático. Esta idea se viralizó en todo el mundo y rápidamente fue tomada por miles de adolescentes.

Nuestro medio dialogó con dos adolescentes jujeñas que encabezaron la movida en una de las esquinas de Casa de Gobierno; Nazarena Arias y Wara Calpanchay.

Nazarena Arias expresó “el 15 de marzo es el día que se propuso a nivel mundial, en todos los países se están haciendo marchas y manifestaciones. Acá somos un grupo de chicos, la mayoría vamos al secundario y hay otros jóvenes”.

“Organicé esta movida porque es necesario, no podemos negar lo que está pasando, vemos las noticias todos los desastres naturales, y vimos que los jóvenes tenemos que tomar la iniciativa. En Jujuy no encontré alguna organización de jóvenes y la vamos a crear, no vamos a esperar que esto se solucione mágicamente”.

Agregó “en mi caso siempre busque la manera de ayudar al ambiente porque sé que algún día mi vida pasará, vendrán otros y no es justo que ellos tengan que sufrir las consecuencias de lo que nosotros hacemos con esto que pensamos que el mundo va a acabar y no importa nada”.

Respecto a las acciones que considera que se pueden tomar para colaborar con el cuidado del medioambiente, Arias comentó “hay muy pequeños cambios que ayudan al ambiente, siempre resalto el trabajo de la fundación Tinkus que recicla y es un vuelto lo que cobra por la gran labor que hacen. Son muy pequeños cambios, pero son muy necesarios, hay que cambiar la mentalidad”.

Por su parte, Wara Calpanchay manifestó “como jóvenes lo vivimos, salimos de la escuela y vemos micro basurales y eso a mí me desespera. ¿Por qué esto sigue pasando en el 2019? Hoy es un día histórico para todo el mundo y para los jóvenes que pudimos juntarnos porque sabemos que es nuestro futuro el que está en manos de adultos supuestamente”.

“Estuvimos hablando entre nosotros y vemos que el gobierno no se está haciendo cargo de lo que realmente tendría que hacer, debe hacer cumplir las leyes a las empresas. Los jóvenes estamos contentos y también tristes porque nos gustaría que desde el gobierno y los adultos comiencen a hablar de este tema, porque es nuestro futuro y el de las próximas generaciones”.