Haquim: “con el gobernador somos un equipo que seguimos pensando en planes a futuro”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim se refirió al adelantamiento de las elecciones en Jujuy, y a los rumores sobre la fórmula de Cambia Jujuy. Además, se refirió a la licitación de las zonas francas, y a la renuncia de una diputada al bloque legislativo.

Sobre el adelantamiento, Carlos Haquim expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “esto no cambia nada, simplemente cuando hay una oposición que no logra estructurar una cosa coherente lógicamente que habrá algún reclamo, situaciones que ellos están planteando, pero este es un tema que no nació el día que se convocó a las elecciones, viene del año pasado y no es a nivel local sino es un tema nacional donde la mayoría de las provincias analizaron el tema y tomaron decisiones “.

Respecto a las críticas de la oposición “es un problema de ellos, un problema interno de ellos que no logran encontrar el rumbo, que han atomizado el justicialismo. Será que tendrá que pasar un tiempo largo para que vuelva el Partido Justicialista a encontrar el rumbo”.

Acerca de los rumores de la conformación de la fórmula del Frente Cambia Jujuy, Haquim señaló “ese no es un tema que mayormente nos preocupe, verán que trabajamos día a día con el gobernador, somos un equipo que está formado, seguimos pensando en planes a futuro”.

“No hay una cuestión más allá de versiones y cuestiones que plantean algunos sectores interesados, pero mi relación y mi trabajo es el mismo que venimos haciendo desde que iniciamos esto. No es un tema que hoy sea preocupación ni del gobernador ni mío”, aseguró.

Refiriéndose a las Zonas Francas de Jujuy, el vicegobernador mencionó a este diario, “esto ha sido impulsado por muchos jujeños, viene de muchos años, era un sueño de Guillermo Snopek allá por los años 90 que continuamos. Pasaron muchos gobiernos, sobre todo peronista, y ninguno nos dio la posibilidad a los jujeños de tener la Zona Franca, pero hoy la tenemos gracias al apoyo dado por el presidente Macri y seguimos avanzando desde la provincia, no solo con lo de La Quiaca sino ahora con la de Perico”.

Para finalizar, habló sobre la renuncia de una diputada del bloque oficialista. “La diputada –refiriéndose a Débora Juarez-, no es que renunció ahora, sino que no está en el bloque ni el proyecto de Cambia Jujuy desde hace mucho tiempo, de hecho, ustedes que son periodistas parlamentarios habrán notado que desde hace mucho tiempo no acompaña con el voto y es una legisladora critica a nuestra gestión”.

“Renunciar al bloque es poner en blanco una decisión que tomó hace tiempo”, concluyó.