Jujuy: genera preocupación la cantidad de delitos de índole sexual que involucran a menores

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, la Jueza de Menores N° 1, Pilar Medina, se refirió a la situación de los menores en conflicto con la ley penal en Jujuy, destacando un aumento en la violencia en los hechos en general.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, la Jueza Pilar Medina expresó “en contexto general, acerca de los menores que están en conflicto con la ley penal, son numerosos los casos, especialmente por delitos de robo, o robo con armas, y también tenemos muchos, pero muchos, delitos de abuso sexual, muchos de ellos agravados por el vínculo porque en general este tipo de delito es intrafamiliar y se plantean muchas veces problemas de los chicos entre hermanos, primos”.

Señaló que estas “son situaciones muy delicadas, graves, y que hay que tratar con el equipo interdisciplinario pensando en realizar tratamientos serios para que el chico se pueda reinsertar en la sociedad en forma rápida”.

“Los delitos más importantes son, por cantidad, los robos, robos con arma y abusos sexuales. Ha ido aumentando con el cambio de mentalidad de la gente que se anima a denunciar los hechos que antes eran intrafamiliares, por lo general se mantenían en secreto dentro de la familia, y actualmente la denuncia de abuso sexual no solo puede ser realizada por los progenitores de los menores victima sino por cualquier tercero, una maestra, un director, cualquier persona que se entere de algo así. Por esta situación es mayor el número de víctimas que se animan a hablar, llegan al juzgado y nos relatan en Cámara Gesell el sufrimiento que han tenido y que algunas veces padecen desde hace muchos años”.

La Jueza Medina, señaló a JUJUY AL DÍA® que una de las razones por la que los menores llegan a delinquir, “fundamentalmente está el tema de la droga, es terrible en nuestra provincia a pesar de lo mucho que se trabaja. Soy una de las que sostiene que debe haber muchos cambios, tienen que haber establecimientos donde podamos tener a nuestros niños y niñas enfermos, y no podemos cerrar los ojos ante la cantidad de chicos adictos que hay”.

“Si recorres Jujuy a la noche verán en muchos lugares chicos alcoholizados, y cuando habló de adictos hablo también de la droga permitida que es el alcohol, y de la marihuana, cocaína, paco, que destruyen día a día a la juventud, a las futuras generaciones y eso no lo podemos negar, porque el que niega esa situación lo invito a salir a la noche y observar lo que está pasando en Jujuy”.

Resaltó que “Jujuy antes era una provincia de paso; ahora la droga se ha quedado en Jujuy y es una provincia de consumo. La gravedad de la situación que vivimos es un llamado de atención para nuevas políticas públicas necesarias que tiene que ser inmediatas y espero que nuestros legisladores nacionales trabajen con la seriedad que se tiene que trabajar para un cambio en la ley de salud mental donde no se permite la internación involuntaria”.

Explicó “mi posición, totalmente personal, y la cual critican, se basa en ver a la persona que vive con un adicto sabe lo que significa ver día a día que empeora y no tenemos los lugares ni las posibilidades de pedir su internación porque una ley nacional lo prohíbe y cuando una persona dice ‘no quiero internarme’ no se lo puede internar, un enfermo que está muriendo no le podemos preguntar si se quiere curar”.

“Esto es algo que no sucede solo en nuestra provincia, debo ser sincera, está sucediendo en todo el país, es un problema mundial y el cambio de mentalidad lo tenemos que hacer cada uno desde donde le toca. Vivo pensando en cómo podemos hacer para que todas esas mamás y papás que viene todos los días tengan una solución, porque eso es uno de los motivos principales por los cual los chicos cometen delitos. Después tenemos otras situaciones como la pobreza, la falta de perspectiva de futuro, la desigualdad social, pero este tipo de delito es cometido por todas las clases sociales, no podemos decir que solo el pobre delinque, eso es mentira”.

La jueza Medina resaltó “la idea de este juzgado es no es tener a un menor detenido, sino se trabaja con el menor y la familia para que él pueda reinsertarse en la sociedad. Pasa que muchas veces no se entiende por qué un chico que ha cometido un delito está en libertad, pero están en libertad vigilada con un seguimiento estricto del Patronato y de la Secretaria de Niños, Niñas y Adolescente, acompañado del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, porque no solo trabaja con el menor sino con la familia para que tenga la contención que no tuvo en el momento que cometió el delito, eso es fundamental”.

Acerca de la reincidencia en los delitos por parte de los menores, al Jueza sostuvo “hay un grupo de chicos conocidos, pero es lo que me preocupa porque quiere decir que en algo estamos fallando. Si un chico reincide es porque todo este tratamiento y lo que digo, por lo que luchamos, algo en esta cadena se corta y tenemos que reinventar todos los días para que este chico no vuelva a la calle a delinquir, esto lo vamos a hacer con mucho trabajo y cambio de mentalidad de parte de las familias y de las personas que ayudan a estos chicos. Esto lleva años, es un cambio muy importante”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó a Pilar Medina si se han dado casos donde los menores son usados por adultos para delinquir, a lo que comentó “en algunos casos hemos podido ver situaciones similares, pero en muchos otros casos, y es más preocupante todavía, que son los mismos chicos que se organizan y realizan los robos”.

“El tema es preocupante ya que antes hablamos mucho de hurtos, ahora de robos. Se diferencia que en uno no se usa la fuerza ni la intimidación y en el robo sí se usa, estamos hablando de un grado de violencia mayor, y cuando hablo de robo agravado con cualquier arma estamos hablando de una situación de mucha más violencia. Eso es lo que ha incrementado, la violencia en los tipos de delitos que se van cometiendo, y esto nos lleva a trabajar en prevención y con la familia para que exista la contención que muchas veces no la hay porque tenemos a padres ausentes, ya sea por trabajo u otra situación, y los chicos buscan la forma de obtener su dinero o muchas veces sin necesidad y otras veces por necesidad, o en otros casos para cambiarlo por droga”, concluyó.