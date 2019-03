Escuela municipal “Marina Vilte”: bodas de plata de un proyecto educativo importante en la historia de la educación jujeña

Jujuy al día® – El Intendente Municipal Raúl “Chuli” Jorge, presidió el acto de celebración de las Bodas de Plata de la Escuela Municipal Nro. 1 “Maestra Marina Vilte”, quien consideró “un proyecto educativo municipal importante en la historia de la educación jujeña formando parte de un diseño junto al ex Intendente (MC) Hugo Cid Conde”.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Raúl Jorge resaltó “la Escuela Marina Vilte ha sido un proyecto del ex Intendente Hugo Cid Conde por el año 1994, comenzando a ejecutarla con mucho esfuerzo donde el ex Gobernador Roberto Domínguez tuvo la voluntad de ceder este espacio y se emprendió la construcción, avizorando un proyecto pedagógico”.

Hizo alusión al paso de los 25 años con aproximadamente mil egresados y expresando su felicidad por haber formado parte de una gestión en el diseño y la posibilidad de construir un proyecto educativo que ha sido realmente importante en la historia de la educación jujeña y en el futuro de barrios que necesitan de infraestructura básica, aseguró “Chuli” Jorge y destacó el avance de obra del salón polideportivo cubierto que jugará un rol importante para el estudiantado, para los edificios circundantes y para una escuela secundaria.

Prosiguió el ex Intendente (MC) Hugo Cid Conde que en palabras muy emotivas se refirió a a la ausencia de personas que no están y que tanto hicieron por la escuela, “hace muchos años descubrí cuando estaba buscando el lugar adecuado para la escuela y dije, acá será la primera escuela municipal y me siento muy contento porque trascurrió 25 años de trabajo, de obras y de alumnos comprometidos con ella”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, José Luis Sánchez afirmó “son 25 años donde nos sigue generando obligaciones por concretar para nuestra niñez y juventud”. En tanto, Daniela Amerise, subsecretaria de Desarrollo Humano manifestó que se trata del festejo de “un proyecto educativo que ha crecido con la decisión política y el acompañamiento de cada una de las familias que forman parte de la escuela Marina Vilte, los docentes, el cuerpo docente, acompañando los 25 años con el compromiso y el amor de grandes personas hacedoras de la escuela”.

Del acto

Inicialmente se procedió al descubrimiento de placas alusivas a la fundación de la Escuela Municipal “Marina Vilte” en sus Bodas de Plata a cargo del Intendente Raúl Jorge, concejales, directores y maestras; luego el izamiento de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil; con posterior entonación del Himno Nacional Argentino, Himno al Éxodo Jujeño y a Marina Vilte.

Posteriormente se realizó una invocación religiosa a cargo del sacerdote Luis Salas; y entrega de una cocina para el sector de comedor; un tv por ex alumnos destinado al nivel inicial para el área de ciencia y educación

Entre las primeras alocuciones hizo uso de la palabra la primera directora de la escuela, Rosa Quintana quien recordó aquel día que fue convocada por Hugo Conde “para concretar este sueño, donde fueron tres grados y hoy son mil alumnos, no fue fácil pero los 25 años dicen todo”.

Prosiguió la directora del Nivel Primario, Mónica Juste, quien destacó que son 25 años de “gran trayectoria, una escuela con tres niveles, con el acompañamiento permanente de la familia, el trabajo del docente, el equipo de orientación educativa, formando no solo niños sino a la familia”.