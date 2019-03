Calsina durísima con el CEDEMS: “han ejercido la extorsión y han destruido la escuela pública”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la ministra de Educación de Jujuy, Isolda Calsina, se refirió al paro planteado por los gremios docentes al inicio del ciclo lectivo, y criticó en duros términos al gremio de CEDEMS por la nueva jornada de protesta que anunció para esta semana.

Al respecto, la ministra Isolda Calsina expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “las clases empezaron el 6, hemos tenido paros poco relevantes, todos los chicos han estado en las escuelas, han faltado algunos maestros, se ha respetado el derecho a huelga como corresponde, pero las clases han empezado”.

“Sabemos que ha tomado una nueva medida el CEDEMS. Debe actuar el Ministerio de Trabajo, de parte nuestra está abierto el diálogo, siempre hemos dicho y dimos muestra estos años de dialogar siempre con los chicos en las aulas. No admitimos que los chicos sean puestos de rehenes de quienes reclaman”.

Agregó “todo derecho constitucional debe ser respetado, pero si hay un bien preciado para una población es la educación, es el derecho de las generaciones presentes y futuras de tener oportunidades, y por lo tanto es inadmisible que, invocando un derecho, se perjudique a todos los chicos, se perjudique a todas las familias impidiéndole educarse”.

Calsina manifestó “estos gremios, especialmente el CEDEMS, que han estado acostumbrados con la gestión pasada a ser receptores de privilegios, lamentablemente han ejercido extorsión a toda la comunidad de Jujuy, y han destruido la escuela pública, porque con tantos paros continuos durante años han provocado que se lleven a los chicos a las escuelas de gestión privada, escuelas que ellos mismos administraban y dirigían con fondos públicos que ellos mismos acordaban con el Estado”.

“Los jujeños estamos cansado de este tipo de conductas que solo buscan privilegios para un determinado grupo, dirigentes gremiales enriquecidos y chicos sin aprender, sin calidad educativa y sin la posibilidad de tener oportunidades”, afirmó la ministra.

Además, aseguró “de parte de este gobierno, ese tipo de actitudes gremiales no van a tener cabida. Vamos a seguir trabajando para que la educación pública gratuita sea de gran calidad, vamos por la excelencia educativa y vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar a todas las familias de Jujuy que sus hijos van a ser educados con calidad, gratuitamente, en escuelas públicas que funcionan, y los que no quieran trabajar no trabajarán, pero hay muchos docentes, gracias a Dios, muy conscientes y con ganas de trabajar”.