Noviazgos violentos en Jujuy: a qué se deben enfrentar nuestros jóvenes

Jujuy al día® – La violencia en los noviazgos es algo real, y que preocupa. En los últimos tiempos, nuestros jóvenes han comenzado a dar cuenta de hechos violentos dentro de sus parejas, por lo que es importante reconocer los mismos para evitar situaciones que pueden terminar con el peor desenlace.

Durbal Carrizo y Adriana Bianco

Para hablar sobre la temática, nuestro medio entrevistó a Durbal Carrizo, Coordinador del Programa de Prevención de la Violencia de Género con inserción en la comunidad; y Adriana Bianco, directora de Promoción de Derechos de la Mujer y Paridad de Género, dependientes de la Secretaria de Paridad de género de Jujuy.

Al respecto, Adriana Bianco expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que, “a nivel general, social, se está reconociendo más lo que es la violencia de género, entendiendo que es una problemática social donde podemos estar todos involucrados. La sociedad en general empieza a tener más conocimiento, más curiosidad por los adolescentes, son muchas las agrupaciones jóvenes que hoy están manifestando y visibilizando la necesidad de poder trabajar sobre la violencia, y esto es también por la mayor accesibilidad a las redes y medios de comunicación, como que también que están más informados”.

“La Secretaria de Paridad de Género trabaja con la comunidad en general a través de las diferentes Dirección y programas, y muchas veces cuando trabajamos la violencia de género y otras temáticas tenemos diferentes públicos, y muchos de esos son adolescentes que, después de un encuentro, manifiestan situaciones que están atravesando. Por lo general se acercan adolescentes a partir de los 16 años, en algunos casos también más chicos, pero se tiene que trabajar con otras Secretarias del Ministerio”.

Señaló que los adolescentes “en los encuentros pueden visibilizar y destacan que han tenido comportamientos que no estarían muy acordes o buenos, en cuanto al comportamiento con sus parejas. Por ejemplo, cuando trabajamos con adolescentes en pareja, trabajamos mucho lo que tiene que ver con el respeto a la otra persona, al control, los espacios, son cosas que sí se están visibilizando, el manejar un celular hoy te permite, a ambas partes, tener cierto control sobre el otro, muchas veces se toma como ‘qué bueno como me cuida’ o ‘como la cuido’, y eso es tener control sobre la otra persona y poder manifestarlo, entonces hasta dónde son buenas estas relaciones y hasta dónde no, esto hay que trabajarlo desde muy jóvenes para que en el futuro no tengan relaciones atravesadas por la violencia”.

Por su parte, Durbal Carrillo comentó a JUJUY AL DÍA® que las situaciones más frecuentes que comentan los adolescentes en estos encuentros “son los celos, es algo que aparece predominante, vinculado a las redes sociales, al control, y esa es la consulta primera. Luego, el maltrato físico lo tienen identificado, y van evidenciando otro tipo de maltrato físico que son más sutiles y que se presentan mucho en los adolescentes, pero lo que aparece mucho es la violencia psicológica y es algo que ellos traen, están visibilizando y lo pueden identificar, lo que para nosotros es fundamental para erradicarlo”.

“Les es fácil reconocerlo, pero lo difícil es que puedan responsabilizarse de esas situaciones. No es un tema sencillo hablar de violencia, mucho más en el noviazgo. En los talleres trabajamos conceptos que son los noviazgos, porque no es solo una relación de 2 o 3 años, hoy pueden no ser de distintos géneros, también se considera noviazgo cuando se dice que ‘están andando, o que es un touch’”.

Agregó “lo importante de eso es que puedan visibilizar pequeñas conductas que después van creciendo y luego puede aparecer la violencia. Lo importante es que los adolescentes puedan reconocer las situaciones de violencia y puedan hablarlas”.

Consultado sobre si los adolescentes varones suelen contar si fueron víctimas de hechos de violencia, y sobre cuáles son los roles e importancia de los padres en estos hechos, Carrillo respondió “esto está vinculado mucho al machismo. Estamos en una sociedad que construye el estereotipo donde el hombre tiene que ser macho, que no tiene que demostrar sus emociones, menos si se siente mal. Por lo general las mujeres suelen unirse más a hablar de estas problemáticas y los hombres no tanto, y el que lo da a conocer queda estigmatizado, le ponen motes descalificativos y prefieren no comunicarlo”.

“Los padres tienen que ver porque los chicos, antes de ser adolescentes, fueron niños y aprendimos muchas pautas sociales, de conducta y de trato, el primer modelo que tienen son los padres. No hablamos de familias idealizadas, hablo de transmitir respeto, valor por la otra persona, integridad autoestima. Además, tenemos que trabajar en nuestra provincia el desarrollo y potencialidad de cada una de las mujeres”.

Para finalizar, Carrillo y Bianco brindaron algunos tips para que los adolescentes, y los adultos, tengamos en cuenta.