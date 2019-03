Jujuy: cambian los hábitos de consumo de medicamentos por los altos costos

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la titular del Colegio Farmacéutico de Jujuy, Claudia Martino, se refirió a la caída en la venta de medicamentos, producto de los aumentos que sufrieron estos, y comentó que la gente está cambiando sus hábitos de consumo.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Claudia Martino expresó “tenemos los datos de la obra social provincial, y vimos que, si bien el número de recetas no bajó en el ISJ, lo que sí cambio es la calidad de los medicamentos. Por ejemplo, medicamentos para la artritis, artrosis, que subieron casi un 40%, bajaron sus unidades en un 12%”.

“Otros medicamentos que comúnmente se compraban de contado, por ejemplo, levotiroxina, que en el 2018 estaba 135 pesos, hoy está en 356 pesos. Las personas están buscando recetas para acceder a los medicamentos, porque antes estos se compraban de contado, sin receta, porque no valía la pena pagar el coseguro del médico y demás, pero como ahora subieron de tal forma que la gente busca el descuento de su obra social para acceder a los mismos”.

Agregó “vemos que los medicamentos crónicos la gente los tiene que buscar porque no tiene otra opción y hay un vuelco terrible a los medicamentos institucionales, los que generalmente se los llama genéricos”.

Sobre la baja en la venta de medicamentos, Martino comentó “se nota en las unidades, en las farmacias se nota muchísimo”.

“Lo que vamos viendo, que es aproximadamente un 15% menos en medicamentos éticos, los de ‘laboratorio’ y luego están los institucionales o genéricos”.

Respecto a la diferencia en precios entre los medicamentos de “laboratorio” y los “genéricos”, explicó “es notable, un diclofenac de 75 mg, puede estar en la parte ética entre 200 o 150 pesos, y el genérico no pasa de los 100”.

En relación a los efectos que generan la caída en la venta de los remedios, expresó “nos afecta a todos, porque las personas empiezan a dejar sus tratamientos crónicos y peligra su estado de salud y a nosotros porque nos subieron todos los impuestos, aportes, paritarias, se nos ha complicado sostener una farmacia con la suba de estos costos”.

Sostuvo que “a nivel nacional se está pensando en cómo arreglar con los laboratorios para que la gente pueda acceder y las farmacias optan por tener no solo éticos sino genéricos para que las personas puedan acceder y no se queden sin medicamentos. Además, le pido a la gente que sigan el consejo del farmacéutico, que no se vayan de la farmacia sin el consejo del farmacéutico, porque no solo le cuida la salud sino también el bolsillo, es importante la intervención del farmacéutico”, concluyó.