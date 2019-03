“Cuando sos juzgado por la justicia, te tenés que someter a esta; no podés tener un amparo político”

Jujuy al día® – Así lo expresó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Aurora De Langhe de Falcone, al referirse a los pedidos de desafuero de varios legisladores, tanto en ámbito local como nacional, como por ejemplo el que pesa sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con los medios, Clara Aurora De Langhe de Falcone señaló que “la Justicia no atraviesa buenos momentos, porque la gente está incrédula por diversas razones, por lo que uno tiene que luchar para que esas razones desaparezcan porque sin justicia no hay sociedad”.

“Creo que la política se ha metido mucho en la justicia, estoy en contra de eso y lo digo públicamente, porque la política es un ámbito que no está dentro de la Justicia”, aseguró.

Además, agregó “los jueces deben honrar la envestidura, no lo digo por nuestros jueces, porque nuestros jueces son luchadores, hablo en contexto general de la Justicia Argentina, no hablo de la justicia Jujuy, sino la de nuestro país”.

La titular del STJ aclaró que no estaba hablando sobre una falta de independencia judicial, “no dije eso, lo que digo es que se ha desvalorizado en gran parte la credibilidad de la gente con la Justicia, porque ve muchos atropellos, ve que no hay mucha igualdad en juzgar, entonces la gente piensa que ‘por algo será’, y ese algo lo atribuyo a que hay que tener un concepto de justicia más fuerte de parte de quienes operamos en la justicia”.

Consultada por el desafuero pedido a legisladores, como es el caso en Jujuy del pedido de la justicia del desafuero de la diputada Mabel Balconte y a la concejal de San Pedro, Marcia Sagardia, Clara De Langhe de Falcone expresó “ahí tenés, se pide el desafuero. No estoy de acuerdo con la doctrina de Pichetto, el senador nacional, cuando sos juzgado por la justicia te tenés que someter a la justicia, no podes tener un amparo político encima para que haya impunidad”.

“Hablo por todos los que deben someterse a la justicia. He dicho que no estoy de acuerdo con la doctrina de Pichetto, ni de las personas que como él actúan. Estoy de acuerdo en que no debe haber impunidad cuando hay causas que se atribuyen a las personas. Si a mí me hacen un juicio y me someten a proceso, yo no tengo que estar bajo el ala de ninguna impunidad, debo someterme a la justicia”, explicó.

Para finalizar, se refirió al adelantamiento de las elecciones en Jujuy como titular del Tribunal Electoral de la provincia. “Lo presido yo, soy la presidenta del Juzgado Electoral, y el adelantamiento, como en todas las provincias, es una cuestión exclusivamente del Ejecutivo, no del Judicial. El judicial automáticamente debe tratar de totalmente blanquear la situación, de no someterse para nada ninguna presión que venga de ningún Poder que no sea el judicial”.

“Nosotros tenemos que actuar con independencia del adelantamiento hacer cumplir todos los requisitos que el Juzgado Electoral tiene, no podemos juzgar por qué si adelantan o no, sino aplicar la ley electoral”.