Jujuy: retiran miles de dosis de cocaína de las calles

Jujuy al día® – Nuestro medio dialogó con el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, Luís Martín, quien señaló que en los dos primeros meses del año se ha incautado una importante cantidad de droga, sobre todo cocaína.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Luís Martín expresó “en estos 60 días, estamos casi en 100 kilogramos de cocaína incautados. Si a eso lo trasladamos a dosis, son 40 mil dosis de cocaína que se sacaron del mercado solo en estos primeros dos meses del 2019”.

“Se está trabajando de una manera muy profesional, la sociedad no está pidiendo que ataquemos no solo al narcotráfico sino también al narcomenudeo. El personal de la Dirección de Narcotráfico, como el de las Camineras, en cada ruta de nuestro territorio provincial realizan una gran tarea de lucha contra el narcotráfico para salvar familias enteras, para que jóvenes y adolescentes no caigan en este flagelo de consumo de sustancias ilícitas”.

Acerca de la cantidad de cocaína incautada el año pasado, comentó “estamos en una cantidad similar, pero este año, en dos meses, hemos incautando grandes cantidades, pero no es que sean grandes cantidades de droga o cocaína de máxima pureza, como en este caso, lo importante es multiplicarlo por las dosis”.

“Sabemos que la mayoría de esta droga es para consumo interno, entonces estas organizaciones inescrupulosas que enferman a tanta gente, lo que hacen es fraccionarla con distintos elementos de corte y lo introducen en el mercado ilegal para el consumo de estas personas que están enfermas”.

En relación a los secuestros de marihuana, Marín comentó “en este momento estamos con más cantidad de cocaína, pero el año pasado fue superior la cantidad de marihuana incautada. En estos dos meses tenemos más cantidad de cocaína secuestrada que marihuana”.

“El año pasado se secuestraron 300 kilos lo que son alrededor de 60 mil dosis de marihuana sacada de las calles”, concluyó.