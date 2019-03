Jujuy: balance de un Carnaval récord que dejó puntos para reforzar

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, y al vocal de la Cámara de Turismo de la provincia, Silvia Fagiani, realizaron un balance de lo que fueron los festejos de Carnaval.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Diego Valdecantos expresó “la verdad que fue un carnaval exitoso, record, tuvimos más de 40 mil turistas que visitaron la provincia, un 14% más del año pasado. Hemos tenido un ingreso de 300 millones de pesos en la provincia, que son ingresos genuinos que ayudan a mejorar el sector privado con quien trabajamos en conjunto”.

“Históricamente el carnaval estaba en la Quebrada, en las Yungas, pero en capital Los Tekis se pusieron al hombro la organización con la provincia del carnavalódromo y ese fue el principal atractivo, no solo para atraer turistas sino para redistribuir al turismo por la provincia. En algún momento se tuvo miedo de traer a Los Tekis a capital porque se iba sentir en la Quebrada, pero no solo no se sintió, sino que trajo más turistas a la provincia”.

Ante la fuerte demanda, el funcionario comentó que “hizo falta habilitar casas de familia, es decir que hubo ocupación plena y subocupación en muchos lugares. Los distintos tipos de alojamientos son para los distintos tipos de personas, un pasajero de hotel va ahí, al hotel, no va a un departamento, los de departamentos son más de familia, son distintos públicos”.

“Estamos trabajando en la formalización y con fiscalización, porque sabemos que es importante que todo esté normalizado, estamos trabajando y venimos por un buen camino”.

Respecto al tema de la basura durante el carnaval, Valdecantos señaló “venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente y las distintas municipalidades, sabemos de la gran cantidad de gente que estaba allí y estas cosas ocurren cuando se desconcentra y ahí hay que poner hincapié junto con el municipio. Por lo general ocurre en la madrugada o primeras horas de la mañana, porque luego hay mucha gente y se hace imposible limpiar, pero se hace. Sin embargo, es un tema pendiente”.

“Somos conscientes que es un tema a trabajar, no estamos esquivando el problema, sino que lo estamos trabajando, pero también hay gente que quiere mostrar esa imagen que no es la del carnaval, porque cuando uno habla con los turistas se fueron muy contentos con el carnaval de Jujuy”, aseguró.

Por su parte, la vocal de la Cámara de Turismo de Jujuy, Silvia Fagiani, expresó “la verdad que durante carnaval en el norte hubo prácticamente el 100% de ocupación, quizás, como dice el secretario, en las Yungas y Puna fue un poco menos, pero en la Quebrada siempre tenemos ocupación plena”.

En relación al impacto que habrían sufrido producto de los alojamientos ilegales, Fagiani señaló “en la parte privada, que estamos registrados y trabajando legalmente, no nos han sacado turistas, realmente tuvimos ocupación plena, pero desde la Cámara de Turismo estamos trabajando contra estas irregularidades, las estamos denunciando. No solo en la parte de alojamiento sino también en gastronomía, viajes y excursiones porque hay muchas combis que están en forma ilegal”.

Agregó “estamos trabajando con la Secretaria de Turismo que recibe esas denuncias y se está ajustando más esto. No le impedimos que trabajen, pero que lo hagan con reglas y con una competencia leal”.

Por otro lado, señaló que “años anteriores estábamos fallando un poco en el tema de la basura, pero este año la gente se ha organizado mejor pero nos falta mucho camino por recorrer, pero con la fundación Tinkus y la voluntad de la gente, hubo un avance muy positivo en este sentido”.

“Aún nos falta, pero hay localidades que quizás no se terminaron de organizar del todo, esto depende mucho del municipio. Purmamarca fue ejemplo para todo el norte porque justamente hubo mucho compromiso con el sector privado, con la gente de la comisión municipal y eso resultó, hubo campañas de canje que se hicieron desde días anteriores y tuvieron un buen efecto”.

Sostuvo “la gente cuando ve las calles limpias no tira basura además se distribuyeron muchos recipientes para la basura, quizás en otras localidades quizás faltó ajustar este tema”.