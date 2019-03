Jujuy: docentes despedidos del JIM del CEDEMS continúan reclamando que el sindicato pague sus sueldos

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, María Alejandra Rizzi, ex directora del JIMs CEDEMS, y el representante legal de las docentes, Sebastián Colqui, se refirieron a la situación que actualmente atraviesan las decenas de docentes que fueron despedidas por la comisión directiva, y a cómo sigue la demanda iniciada, donde la justicia resolvió el embargo preventivo del inmueble del sindicato.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, María Alejandra Rizzi expresó “el 2018 fue muy complicado, muy triste, porque hasta pasado julio no teníamos respuesta del pago de nuestros sueldos. En ese tiempo estaba la comisión anterior y decidimos ir a Unidad Ministro, donde sacamos la resolución todas las docentes y la obtuvimos por dos años, para que las docentes trabajaran con el 70% que pagaba el Estado y el 30% el gremio”.

“Nos fueron pagando algunos haberes del 30%, pero el actualmente nos siguen debiendo dinero, además de diciembre, SAC, proporcional de enero y febrero, no nos pagaron SAC de julio, y encima sin trabajo porque nos despidieron el JIM de Alvear que sigue funcionando donde está la primaria con docentes nuevos”.

Consultada por este diario sobre si el gremio continúa cobrando la subvención del gobierno, Rizzi señaló “imaginamos que sí, no sé, pero esa subvención era nuestra, nosotras la sacamos por dos años, 2018 y 2019. Quizás ellos tienen la potestad de despedir a los docentes, pero al menos que abonen lo que corresponde, que nos paguen, encima en el 2018 no tuvimos obra social”.

Acerca de la respuesta que les da la actual comisión directiva del CEDEMS, comentó “solo nos dicen ‘aún no podemos, nos faltan papeles, documentación’ y la realidad es que deben hacer las rediciones. Fuimos a Casa de Gobierno y nos dijeron que nuestro dinero está ahí, diciembre, bono, SAC, pero si ellos no hacen la rendición no nos pagan. Es más, deberían haber hecho en gestión privada lo de enero y febrero, el proporcional para que nos paguen del 2019, pero no presentaron nada, mientras nosotros hoy seguimos sin trabajo”.

Por su parte, Sebastián Colqui expresó sobre la causa “es una acción laboral ordinaria que está a cargo del doctor Herrera. Le corrieron traslado al CEDEMS, el gremio contestó que el defalco fue perpetrado exclusivamente por Ricardo Ajalla. Se solicitó al juez que se lo cite, me parece que fue notificado y él contestará, dirá algo en su defensa, a quién atribuye esta falta de pago y deuda”.

“Luego viene la audiencia de conciliación, esperamos que el gremio vaya con una propuesta real para pagarle a los docentes, a que la deuda es un poco más de 3 millones de pesos, el gremio lo tiene, lo recibe mensualmente por el aporte de todos los docentes afiliados”.

Agregó “a nosotros no nos incumbe tanto el tema interno del gremio, el empleador es la institución CEDEMS más allá de quién esté en su conducción circunstancial”.