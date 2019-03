Adelantamiento de las elecciones en Jujuy: “es una estrategia acertada del Gobierno de la Provincia y estamos para acompañarla”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Intendente de Fraile Pintado, Iván Poncio, se refirió a la decisión del gobernador Gerardo Morales de adelantar las elecciones provinciales. Además, desmintió las versiones que indicaban que en su municipio se decretó la emergencia económica.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Iván Poncio expresó “nosotros nos vamos a adherir, y en lo que a mí respecta es una decisión acertada porque da plazos para el trabajo de ingeniería política, y el adelantamiento a junio nos da espacio para trabajar en la provincia y el espacio nacional en agosto, las primarías, y octubre las generales”.

Recalcó “es una buena decisión política, una estrategia acertada del Gobierno de la Provincia y estamos para acompañarla, hay que empezar a trabajar en eso y así sacar el mejor resultado posible en todas las elecciones”.

Por otra parte, Poncio desmintió las versiones sobre que se había decretado la emergencia económica en su municipio, “Eso es mentira. Estamos en una situación económica bastante complicada, es una realidad, la crisis nos afecta a todos, no estamos en una muy buena situación económica, pero no para declarar la emergencia económica. Me parece que hay que ser cautos en este tema”.

“Pero en todo esto siempre hemos recibido ayuda del gobierno, está presente, solo que al aumentar los costos y las ordenanzas impositivas en Fraile aún son del año pasado, no se actualizó, eso produce un desfasaje en la recaudación, creo que allí está el mayor problema. La inflación fue muy dura con todos, y ahí tenemos el mayor problema, pero el Gobierno de la Provincia nos asistió permanentemente”, aseguró.