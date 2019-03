“La mujer va logrando independizarse de este machismo que existe, indiscutiblemente, pero que se va superando”

Jujuy al día® – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nuestro medio dialogó con Cecilia Lasserre, Co-fundadora de “Un lugar de Esperanza”, institución que asiste a mujeres víctimas de violencia doméstica, y se refirió al efecto de uno de los flagelos que más aqueja a las mujeres: la violencia de género.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Cecilia Lasserre expresó “es cierto que la violencia está más visibilizada desde hace unos años para acá y tomamos más conocimiento de cuántas mujeres son víctimas de violencia y femicidios. Además, tenemos que tener en cuenta que en general la violencia ha ido aumentando y vemos que la droga está produciendo que los adolescentes drogados ejerzan violencia sobre todos los miembros de la familia, las madres, los padres, los hermanos y eso también trae muchos problemas”.

“Nuestra tarea concreta es recibir a las mujeres que se animan a manifestar que son víctimas de violencia porque su pareja les pega o porque les pega un hijo, lo que puede hacer es llamarnos o venir al refugio, la vamos a asesorar sobre qué camino seguir para salir de esta situación de violencia, nos tiene que llamar al 155964444”.

Respecto a si en los últimos años la asistencia de mujeres en el refugio ha aumentado, Lasserre señaló “en algunas temporadas aumenta, en otras no tanto, lo que pasa que hoy tenemos muchísimas instituciones que atienden esto de la violencia. Cuando hemos surgido, hace 10 años, no existía ni el número 144, éramos la única institución que trabajaba directamente con mujeres en situación de violencia”.

“Además, integramos una mesa a nivel provincial donde hay instituciones nacionales, provinciales, municipales y nosotros somos la única de la sociedad civil. En esta mesa vamos coordinando acciones, entonces nos es mucho más fácil, por ahí nos llaman y si no es un caso para el refugio podemos decirle donde dirigirse y le hacemos el contacto con otra institución que pueden atender su problemática”.

Hablar es la parte difícil

La Co-fundadora de “Un lugar de Esperanza”, comentó que es muy difícil hablar con una mujer víctima de violencia de género y familiar. “Lo que pasa es que, como yo he sufrido violencia, sé lo que es y puedo conversar con ellas perfectamente, aconsejarlas. Para mí no es traumático conversar con ellas, pero puede que para otras servidoras lo sea, pero ellas en el refugio hacen otras tareas si no quieren o no pueden contactarse directamente con la víctima. Somos pocos los que conversamos directamente con ellas, no es una tarea fácil para quien le asusta hacerlo”.

Lassere indicó que su experiencia personal “me sirve también para exigirles mucho más, porque si uno quiere salir del circulo de la violencia tiene que tener dos actitudes: una es responsabilizarse de la vida de una y de los hijos. Cuando uno dice responsable no es solo dar un plato de comida sino responsabilizarse en conseguir el dinero para ese plato de comida, es decir salir trabajar. Hay muchas mujeres que nunca han trabajado y en esta situación de violencia se ven como presionadas ya que si no están con esa persona que la golpea no les dará dinero y por eso se calla. Por eso lo primero es saber que debe responsabilizarse de sí misma y de sus seres queridos porque pueden tener una madre o un padre a cargo”.

Agregó “la segunda actitud es no tener vergüenza de decirlo, si ellas nos llaman a cualquier hora del día al 155964444, nosotros vamos a poder dialogar con ella, le vamos a aconsejar. Ese será su primer paso, poder manifestarlo”.

Además, expresó “ha habido muchas leyes, esta mesa donde nos juntamos las mujeres trabajamos y tratamos que los protocolos de asistencia sean más veloces. Hay muchas instituciones que empoderan a las mujeres, que les dan créditos para que puedan tener un trabajo. Eso va mejorando, pero es lento cambiarlo, pero también están los flagelos de la bebida y las drogas que no ayudan, pero vamos haciendo tareas y eso es lo importante”.

Para Cecilia Lasserre “en todas partes han sido violentos con las mujeres, estas son situaciones culturales, de la humanidad, hay miles de naciones y provincias en Argentina donde se es violento con la mujer y esto también depende de la posibilidad que tenga la mujer de trabajar y no depender de un hombre, de las posibilidades de estudiar, y hoy en Jujuy hay muchas, y así la mujer que estudia tiene una profesión y trabaja, va logrando independizarse de este machismo que existe indiscutiblemente, pero que se va superando, lentamente, pero se va superando”.

Además, invitó a las mujeres y a la comunidad en general a dos jornadas que organizarán: una charla sobre la problemática que será el 22 de marzo a las 18 horas en el Cine Teatro Municipal Select, y una maratón llamada “Avanza Mujer” que se realizará el sábado 30 de marzo en Ciudad Cultural.