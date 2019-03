Gerardo Morales: “La UCR debe apoyar la candidatura de Macri y no hacerle el juego al pasado”

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy descartó de plano la idea de hacer de que el radicalismo presente un candidato propio en las primarias de Cambiemos. Fuerte crítica a Federico Storani

“No hay que hacerle el juego al pasado. Acá la cuestión es simple y directa: el radicalismo debe apoyar hoy más que nunca la candidatura presidencial de Mauricio Macri para fortalecerlo y no para debilitarlo con reclamos insensatos”. Quien habla en tono enérgico es el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, quien se mostró distante de aquellos referentes de la UCR que en la cumbre del fin de semana en Corrientes elevaron duras quejas hacia la figura presidencial.

Morales estuvo el viernes pasado reunido con Macri en Olivos y luego participó de la cumbre radical. Tras esa maratón de encuentros, el gobernador de Jujuy expresó al portal Infobae que “la figura de Macri es la más fuerte que tiene Cambiemos” y por eso “hay que apoyarlo”. También admitió en una suerte de alineamiento con la cúpula de la UCR que planteó hacer “algunas revisiones” en los aumentos de tarifas de los servicios públicos, fomentar el crédito para el consumo y generar tasas subsidiadas para las pymes.

Pero también Morales lanzó una clara advertencia a sus pares del centenario partido que reclaman más espacios de poder en la Casa Rosada al sostener: “El tema no pasa porque el radicalismo gane espacios sino que superemos el momento de crisis que atraviesa el país”.

-¿Cree que la UCR debe respaldar la candidatura de Macri en las PASO presidenciales o proponer un postulante alternativo como se discutió en Corrientes?

-Quiero aclarar que en este punto no hubo acuerdo en la cumbre radical. Sólo una minoría planteó la necesidad de armar PASO presidenciales, pero la gran mayoría dejamos en claro que acá la cuestión es simple y directa:

el radicalismo debe apoyar hoy más que nunca la candidatura presidencial de Mauricio Macri para fortalecerlo y no para debilitarlo con reclamos insensatos. Es el candidato más fuerte que tiene el país y hay que apoyarlo.

-¿Entonces no cree que hace falta que haya PASO presidencial en Cambiemos?

-Para nada. El radicalismo apoyará al Presidente Macri con el armado territorial, hay que hacer un esfuerzo para dejar las mezquindades a un lado.

-Pero hubo un planteo de algunos radicales de presentar un candidato alternativo…

– Los que plantean las PASO o una candidatura alternativa le están haciendo un juego al pasado. No hay que hacerle un juego al pasado. A los que llevaron al país al desastre después de 12 años de mandato de Cristina Kirchner. Los que quieren que el país vuelva al abismo.

-¿A qué radicales se refiere concretamente?

-Mire… por ejemplo a Federico Storani [el vicepresidente de la UCR] que dijo que si no hay cambio de reglas no tiene sentido la continuidad de Cambiemos. Eso es inaudito, hay que tener votos y territorio para poder hablar así. En lugar de cuestionar, debería apoyar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

-¿Tampoco está de acuerdo con los reclamos de revisión a medidas económicas que se plantearon desde la UCR en Corrientes?

-Creo que tenemos que hacer aportes para resolver la situación económica y reforzar algunas medidas que está llevando adelante el gobierno de Macri. El debate lo debemos dar hacia adentro, no hacia afuera. Hay que hacer mejoras en la línea que planteó el Presidente al Congreso, que es fortalecer la línea de créditos a las pymes, reforzar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y dar un debate real de la economía.

-¿Cree que la UCR debería contar con más espacios de poder en el Gobierno como dicen algunos de sus pares del partido?

-Creo que si se le gana al kirchnerismo, el país no vuelve al pasado. El tema no pasa por más o menos espacios de poder en el Gobierno, sino en contribuir a superar el complicado momento económico que atraviesa el país. Tenemos que hacer aportes para resolver la situación económica y fortalecer medidas que ya viene tomando el gobierno. Quizás tomar medidas que fomenten el consumo ayuda.

-¿Acordó con Macri unificar elecciones en Jujuy para reforzar los comicios presidenciales desde su provincia?

–No tomé ninguna definición en eso y el Presidente me da libertad plena para elegir el camino electoral a seguir. Eso lo vamos a definir más adelante porque ahora no es primordial. Pero cuento con todo el apoyo presidencial. El me dijo que convoque a elecciones cuando lo vea conveniente. Nunca me puso condicionamientos.