Urano en Tauro hará su debut hoy 06 de marzo de 2019

Seguirá en esta posición hasta el 25 de abril de 2026.

Revolución de ideas y hábitos

Urano, el planeta que nos da una sacudida, nos invita a cambiar, a rebelarnos y a revolucionar. Urano no es muy del gusto de Tauro, un signo que prefiere seguir lo tradicional, lo antiguo y lo cómodo. Habrá cierta resistencia a hacer cambios que a final de cuentas se llevarán a cabo, sobre todo en las áreas de agricultura, ecología, modelos económicos y bancarios. En el arte estaremos siendo parte o testigos de obras revolucionarias y surgirán nuevas técnicas de cultivo. A nivel personal, estaremos enfocados a nuestros temas económicos y buscaremos nuevas formas de conseguir dinero. Estaremos cada día más involucrados en realizar compras en línea a través de nuestro teléfono móvil, nuestro reloj y es muy posible que podamos hacer las compras de

¿Qué te propone Urano en Tauro?

Después de repasar las tendencias generales de Urano en tránsito por Tauro, descubre las consideraciones más personales, las que afectan tu signo zodiacal.

Aries Casa II: La influencia de Urano para un signo líder, vanguardista, individualista y que va por libre, puede suponer redefinir la relación con las posesiones, los valores y la forma de ganar prestigio y dinero. Si estás poco apegado a tu seguridad, a tus bienes, a tus posesiones, las ganas de obtener mejores ganancias y nadar en la abundancia va a salir a flote. Experimentarás cambios en estas áreas de tu vida y puedes conseguir lo que te propones transformando tus habilidades, creyendo de verdad que puedes alcanzar tus propósitos. El sentido de la generosidad ya lo llevas de serie, pero tal vez lo que busques sea que el dinero te aporte más libertad, esta es una buena motivación. Es probable que si has estado en la cuerda floja, con la cuenta en números rojos, ahora quieras romper ese vínculo con el pasado y cambiar de estatus, de mentalidad, para que tus valores sean el centro de atención, no solo de dinero será. Urano en este sector te ayudará a rodearte de personas influyentes, generará las circunstancias adecuadas para que esa protección providencial de Urano active mecanismos de salvaguarda y puedas reflotar tu economía, tu autoestima y tus posibilidades de acción más expansivas.

Tauro Casa I: Tú, que sueles tenerlo todo controlado, acomodado y tranquilo, y te cuesta horrores cambiar de hábitos, con Urano en tu signo, no va a quedar nada en pie cuando las circunstancias te obliguen a evolucionar. Prepárate, te vas a sorprender con la cantidad de propuestas que la vida te plantee, a menos que seas tú quien dirija el derribo y reconstrucción de tu personalidad. No esperes que te muevan la silla desde fuera, es peor Este tránsito de Urano va a suponer una reactivación de tu ingenio, de tu creatividad, el derrumbe de valores que se habían quedado anquilosados. Puede que tu existencia se convierta en un caos, se vuelva del revés, que no sepas cómo reprogramarte, pero tienes 7 largos años para aprender a hacer frente a las nuevas situaciones. Si hasta ahora te has resistido al cambio de identidad, viendo que las situaciones amenazaban tu estabilidad, que te proponían reinventarte, y tú ni caso, ahora es la definitiva. Habrá un antes y un después de este tránsito y seguro que vas a hacerlo bien, con renovadas energías y proyectando objetivos que te ilusionen.

Géminis Casa XII: Te enfrentas a cambios muy profundos que afectan el trasfondo de tu psique y que conciernen tus temores, tus miedos ancestrales. Urano te invita a hacer limpieza absoluta de todo lo que estabas guardado en el baúl de los recuerdos y no te tomabas nunca el tiempo de vaciar. El sector XII es un área desconcertante, es la unión con el Yo Superior y separación del yo profano. El pasado gravita con fuerza y con Urano pueden reaparecer personas de tu pasado con quien tal vez quedó algo pendiente. Es por ello que cuanta más revisión hagas de todo aquello que tu inconsciente dejó escapar, más penetrarás de forma sana y útil en el proceso de reconocimiento. Bucear en la profundidad del alma puede rescatar la luz, como también enfrentarte a las tinieblas. Cuando la vida te pide que pases cuentas, que revises tus patrones de comportamiento, no dejes escapar esa oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Todo lo que está en el aire puede afectarte, que te vuelvas más sensible y susceptible. Ármate de paciencia, abre las puertas de tu mente y de tu corazón y encontrarás las respuestas a esas preguntas que han quedado pendientes. Urano resquebraja las fronteras de lo que se oculta y te descubre un esplendoroso porvenir si eres capaz de dinamitar las tendencias caducas de tu personalidad. Solo cabe dar las gracias a este incómodo pero apasionante tránsito.

Cáncer Casa XI: Urano en el sector de los grandes descubrimientos abre puertas y ventanas, te ofrece cambios en la forma de salir, de entrar, de relacionarte, de proyectarte en el medio social. Ser parte de un grupo, buscar una nueva identidad mediante la fraternidad y emprender objetivos altruistas. Imprime la necesidad de cambiar de mentalidad, de adelantarte a tu tiempo, de formular tus deseos, de tener ideas más revolucionarias. Es posible que durante este tránsito te interesen cosas que antes ni siquiera habías contemplado; que descubras realidades que te conmueven y que te permiten llegar a otras latitudes mentales, y donde dijiste “nunca”, ahora pienses “es posible”. Vas a descubrir personas afines a tus gustos, sentir que la comunidad te arropa y estimularte con nuevas propuestas. Ya sabemos que Urano perturba para renovar, para que remontes, para que te saques de encima lo que te ha estado bloqueando y que parecía venir de fuera, de la sociedad. No te extrañes si desaparecen personas de tu horizonte, del elenco de tus amistades, unos se van y otros llegarán. Lo interesante de esta etapa es proyectar tus anhelos, creer en un mundo mejor y contribuir a crearlo. Muévete, busca nuevos alicientes y sentirás que el mundo te pertenece sin quedarte atrapado en sus redes.

Leo Casa X: Urano en el sector del éxito profesional va a renovar por completo tus prioridades en este terreno. Puede garantizarte un plus de originalidad, de creatividad, ganas de cambiar para mejorar tus prestaciones. Si ser mejor profesional ya es tu objetivo, ahora se trata de ser único, pero hacerlo de forma atrevida, especial, y sacando más rentabilidad a tus proyectos novedosos. Es posible que durante este tránsito desees cambiar de ocupación, de lugar de trabajo, de perspectivas, e inicies una etapa de aproximación a lo que realmente deseas hacer con tu vida; montar un negocio, colaborar en algo extraordinario, pueden ser maravillosas opciones y darte estabilidad. Se trata más de vocación, de incentivos, de ganas de dejar huella. Si coincide con la etapa de tu jubilación, la libertad te va a dar alas para realizarte en terrenos que siempre habías soñado. Sea como sea, no vas a aburrirte y si la vida te ofrece ahondar otros caminos, o si atraviesas un periodo de parón laboral, tómatelo como una necesidad de meditar y volver a empezar. También hay que señalar que la Casa X se asocia al padre, por lo tanto este tránsito también afectará a tu relación con él. Puede que al fin le den un lugar para reconocerlos y declaren su amor incondicional, o que recuerdes lo mucho que significó en su vida. Piense en ello.

Virgo Casa IX: donde transita Urano, es para ti toda una declaración de intenciones. Tú que sueles ser metódico y que piensas mucho las cosas antes de emprender un movimiento, un viaje, una aventura, la reflexión va a ser de hoy para mañana. Vas a cuestionarte lo que antes no querías ni plantearte. Los cambios son más que obligatorios, son acuciantes, El tiempo apremia porque hay una nueva visión de las situaciones que está a punto de despuntar. Puedes entrar en pánico, en crisis cuando las circunstancias te pidan que hagas la maleta para salir de viaje, que no pienses tanto y actúes. Tauro representa para ti ese lado perfecto de la vida, el reposo, el remanso de paz, pero el sector IX te estimula para que le des un vuelco a tu existencia. No esperes a tener 99 años para decidirte en hacer el viaje de tu vida, o para ponerte a estudiar aquello que te quedó pendiente y que te reservabas siempre para más adelante. Las dudas se resuelven andando, esta es la consigna de esta etapa que va a remover hasta tus más profundas convicciones para proponerte ver más allá de tus narices, de los límites de lo que creías que ya está bien así. Date prisa, los billetes ya están a la venta, no vayas a quedarte sin y que tengas que viajar en el furgón de cola, incómodamente y no puedas disfrutar como te mereces, del paisaje.

Libra Casa VIII: Urano en este sector va a remover tus emociones, tus restricciones, tus complejos, tu naturaleza instintiva, sexual y mística. Los deseos de vivir a tu aire, pero también de fundirte con un ser amado o con algo más allá, más arriba, puede darte una visión extática, anhelando un mundo, una sociedad mejor. El cambio interno y la búsqueda de significados diferentes, análisis, psicoanálisis, cambios de situación con la gente, con la pareja, con la forma de gestionar tu energía, tus valores. Todo cabe en esta Casa que alberga el deseo de ocupar un espacio y a la vez de disolverse, de buscar seguridad y también de emanciparte, estos conceptos se solapan simultáneamente. Puede atraerte lo oculto, lo que percibes y deseas comprender. Es un tránsito que afecta lo material e inmaterial, que afecta el cambio de afectos, la pérdida de seguridad o todo lo contrario. Si jamás te atreviste a impulsar tus deseos más secretos, puedes lograrlo gracias al impulso de este formidable tránsito, y gracias a una herencia, a una donación, a la protección de alguien que vele por tus intereses. La clave es: atreverse.

Escorpio Casa VII: Urano va a revolucionar tus relaciones sociales, el mundo que crees atado y bien atado. Pero todo ello puede ser un descubrimiento, una ventaja, el despertar de una ilusión compartida, si te empeñas en crecer mediante los retos que te propone quien esté del otro lado del espejo. El tránsito de Urano va a suponer una sublevación de tu mundo interior, eso para ti, ¡es pan comido! Te lo puedes tomar como un crecimiento y una superación o, todo lo contrario, y será cuando salgan las quejas, las frustraciones, cuando sientas que algo te está alejando de quien fue el tándem perfecto, Para evitarlo tal vez te interese una relación más a distancia, desde el respeto por la libertad de quien amas pero no agobias. Puedes buscar la novedad, la originalidad, estar disponible para la aventura, querer alguien mágico en tu vida. La escasa estabilidad o los frecuentes cambios que propone la tradicional visión de Urano en el sector VII. Le damos a Urano la potestad de proponerle que sea la sabiduría y el amor los que guíen tus pasos para que tus relaciones gocen de una excelente salud.

Sagitario Casa VI: La influencia de Urano va a revolucionar tus hábitos, tus manías, tu vida íntima, tu salud, tus servidumbres, que no te pillen desprevenido Lejos de ser catastrófico la Casa VI nos habla de conservar el bienestar realizando los cambios adecuados y adaptados a tus circunstancias. Tienes 7 años para habituarte, pero no te duermas, cuanto antes te despierte mejor. Empieza por cambiar tu visión de la vida, porque la manera en que ves el mundo determina la relación con lo que sientes, piensas, tocas, experimentas. Este tránsito te trae profundos y decisivos cambios de actitud, de dieta, de maneras de ir por la vida. Cambios en tus expectativas de trabajo obligatorio. Reestructurar es la clave para ir asumiendo los distintos roles que vas a tener que encajar. El análisis de las crisis, de las dificultades, de lo que se te ha resistido puede ser muy provechoso y te va a permitir ir al fondo, no quedarte en la superficie. Si llevas tiempo arrastrando un cierto malestar, una patología, Urano lo va a llevar a la luz para que te enfrentes a los posibles bloqueos. Tienes que motivarte para vivir, para disfrutar, transformar el deber en un placer por ayudar a otros, de lo contrario, te sentirás desconectado de tu realidad. No hay nada peor que tener que hacer algo obligatoriamente y pasarse el día quejándose, se crea un patrón de repetición que acaba molestando. Tampoco se trata de decir sí a todo. Pon tus argumentos, discútelos civilizadamente y lo que es justo acabará por resolverse. Recuerda que quien está avisado tiene ventaja.

Capricornio Casa V: Es un lugar idílico para Urano en lo que se refiere a las propuestas que te ofrece: renovar todo tu arsenal creativo, ser más libre que nunca para hacer lo que más te apetece. El problema va a surgir si no te mueves y te dejas estar, si no te atreves con la aventura del cambio de paradigma, de visión, de actividades. Tienes, obligación de buscar la vida, ser menos posesivos o controladores, y dejar que otros hagan su vida. Debes sentirte feliz con lo que estás diseñando. El amor del sector V es el de la suerte que aparece y te propone enamorarte, crear una red de circunstancias para que seas feliz. La casa v también nos habla de los hijos y, si has mantenido una relación de acecho y control personal por su bien, vas a tener que aflojar, dejarles más libertad de acción, que ellos caminen solos de lo contrario es muy posible que te revolucionen de tal manera la existencia, que te preguntarás. ¿qué he hecho yo para merecer esto?. Nada malo, simplemente debes confiar en sus propias posibilidades de acción y de equivocación, no siempre vas a estar detrás para solucionarles la vida. Piensa qué puedes hacer por ti, por darte un gusto y que no hayas hecho hasta ahora, y pasa de la teoría a la práctica, que de eso tú sabes mucho.

Acuario Casa IV: La clave de este emplazamiento podría ser sentirse constructivamente desarraigado con la necesidad de descubrir cuáles son tus raíces, tu arraigo personal e íntimo y resolver asuntos de tu pasado ancestral. Los sentimientos reprimidos de la infancia, de la adolescencia, o de cualquier otra etapa en la que has albergado impresiones confusas pueden que quieran salir corriendo durante este tránsito. La relación con tu madre, con la cuna de tus emociones, con el sentimiento de pertenecer a algo o a alguien, se puede manifestar y que te sientas en plena crisis emocional o redescubriendo contradicciones, anhelos, deseos no resueltos. Reconstruir el origen es lo que persigue este tránsito que te puede llevar muchas veces a reconsiderar tus prioridades íntimas y personales. Por una parte las ganas de vivir en soledad, por otra de buscar una familia con quien compartir ilusiones. Con quien te sientas más identificados esa va a ser la cuestión, y posiblemente haya un poco de todo y por turnos. Por otra parte, también sentirás la necesidad de cambiar de hogar, de vender, de comprar, de reformar, todo ello respondiendo a una necesidad interior de reinventar tu manera de relacionarte con esa gran familia llamada humanidad.

Piscis Casa III: El lema va a ser pienso, luego existo, como decía Descartes, podría ser la consigna del tránsito de Urano en el sector que se ocupa de la mente pensante y práctica. La sensación de que todo lo que te rodea cobra protagonismo va a ser muy relevante, tu entorno, vecinos, hermanos, comerciantes, intereses culturales, desplazamientos, inquietudes diversas, cambios de opinión, la inmensa vorágine de conceptos se mezclan, se revelan, se generan con este arquetipo que engloba tu día a día cotidiano. Renovar tus ideas, liberar tu pensamiento de estereotipos, buscar nexos de unión que jamás habías pensado, tratar de comprender a las personas que tienes cerca y que actúan de forma extraña tal vez, recuperar la relación con un hermano, ayudar a una hermana a evolucionar, todo cabe en esta amalgama de sensaciones que te va a volver un poco loco. Los trastornos son propios de Urano, pero va a proponerte algo fantástico si tienes la mente abierta, pero te aleccionará si es obtusa. Tú decides.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com