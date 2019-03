Paritaria docente en Jujuy: desde CEDEMS aseguran que “nadie aceptó que se pague un adelanto a cuenta”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Secretaria Adjunta del CEDEMS, Gabriela Giagante, se refirió al resultado de la última reunión paritaria llevada a cabo ayer, y aseguró que “nadie aceptó que se pague un adelanto a cuenta, al menos el CEDEMS no aceptó”.

Señaló que 3 de los 5 gremios paritarios no son representativos debido a su cantidad de afiliados lo que no los pone en igual condición a la hora de las votaciones. Además, indicó que los pasos a seguir serán definidos en la asamblea de mañana.

Al respecto, Gabriela Giagante expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “la primera propuesta había sido rechaza por la asamblea. Luego cuando nos convocaron fuimos y queríamos pasar más de un paritario a las negociaciones porque consideramos que la provincia adhiere a la ley nacional y habíamos impugnado al Ministerio de Trabajo la convocatoria de un paritario titular y un suplente”.

Explicó “hay gremios como AMET, UDA, ASDEA que son gremios que, a pesar que tienen afiliados, la mayor cantidad la tiene CEDEMS y ADEP, y no tenemos la misma representatividad, no estamos en igual situación para definir paritarias e ir a una votación porque estos gremios tiene menor cantidad de afiliados y la ley de paritarias de Nación habla de que podemos llevar paritarios de forma proporcional al número de afiliados, no en un número exagerado, pero si más de dos paritarios, pero el Ministro de Trabajo no lo entiende así y por eso no nos hemos presentado”.

Acerca del 10% de aumento, y los otros ítems que ofertó el gobierno y se pagarían, Giagante señaló “realmente esta es una manera unilateral de tomar medidas, nosotros no estamos aceptando. Tendremos asamblea este sábado para ver cuáles serán los movimientos que haremos y cómo nos vamos a posicionar”.En relación al pago a cuentas, la gremialista expresó “nadie aceptó que se pague un adelanto a cuenta, al menos el CEDEMS no aceptó. Por eso decimos que siguen tomando medidas arbitrarias y cuando decimos que las paritarias son para dialogar vemos que acá solo es de forma unilateral”, concluyó.