Venezolanos en Jujuy: “nosotros viendo morir gente, mientras Maduro bailaba; está totalmente desasociado de la realidad”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Doris Molero, integrante de la comunidad venezolana en Jujuy, se refirió a lo sucedido este fin de semana en la frontera de su país con Colombia donde se registraron serios incidentes, que dejaron varios muertos producto de una represión del régimen de Nicolás Maduro cuando se intentaba el ingreso de ayuda humanitaria para los ciudadanos de Venezuela.

Además, señaló que la comunidad venezolana en Jujuy se plegó a una movida internacional para juntar donaciones y enviar a su país.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Doris Molero expresó “los venezolanos que estamos afuera, y los que están adentro también, estábamos muy esperanzados que se logre pasar la ayuda humanitaria, porque la gente la necesita de verdad, la está pasando muy mal, necesitan medicina y comida, cosas básicas”.

“Dentro de mi familia llevamos a 4 personas que han muerto por falta de medicina y atención. Es doloroso ver cómo la gente se muere por una cosa tan sencilla como que falte una solución. Una prima que tenía 50 años, acaba de morir, sentada en la sala de espera porque ni siquiera la pudieron atender porque no tenían eso para atenderla, la dejaron esperando mientras que la familia iba a buscar lo que necesitaban ponerle en la solución y ayudarla, la cuestión es que se fue. Esa es una muerte que no tiene justificación”.

Agregó “ese es solo un ejemplo, tengo familiares, amigos, compañeras de estudio desde que estaba en bachillerato, que tienen asociaciones y ayudan enfermos, les envían donativos porque la gente no tiene nada, si necesitan operase o simplemente ir al hospital deben comprar todo, hasta el agua para que los puedan atender, esperando conseguir los medicamentos se les va la vida. En Venezuela, enfermarse hoy, es una sentencia de muerte, y cuando un país vive así la ayuda humanitaria realmente se necesita”.

“Todos teníamos muchas esperanzas y nos dolió mucho ver los resultados. Aún esperamos y tenemos la esperanza que se pueda, porque no puede ser que el mal siga imperando”.

Molero sostuvo que “el gobierno se empeña en negar que existe esta situación, dicen que es por culpa del embargo, pero es mentira, esto no es de hace dos días es de hace muchos años. Ellos saben que permitir la ayuda humanitaria y permitir que se solucione es no tener el poder que tenían antes. Nos pone muy triste que un hombre pone estar en el poder por encima de que la gente tenga para vivir”.

Mencionó “lo que observé este fin de semana es que Maduro tiene miedo a su propio Ejército, los que estaban cuidando la frontera no eran los que generalmente lo hacen, estaba la policía bolivariana, estaban los colectivos y había ido una ministra que se encarga de los reos. Es más, hasta llevaron a los presos a cuidar esto”.

“Lo que pasó significa que Maduro tiene miedo, no confía en su propio Ejército, sin embargo, los tiene amarrados, Ahora están tratando de rebelarse, pero es una cuestión. Hoy –por ayer- se reunieron con un grupo y la ONU se va a reunir con el Consejo de Seguridad tratando de apretar más a Maduro para que termine de decidirse y el presidente Guaidó va de nuevo a Venezuela a seguir luchando. La esperanza que algo positivo pase, las tenemos todavía”.

Respecto a los personajes, como Diego Maradona, y otros que apoyan el régimen de Nicolás Maduro, Doris Molero opinó “pobre Maradona, creo que ahora está en una situación en su vida donde sus neuronas no le funcionan muy bien. Él simplemente lo usa a Maduro, pero qué le puedo decir, no quiero hablar mal, pero creo que ahora su condición no es la mejor”.

“Los que están a favor de Maduro repiten lo que él dice, que los EEUU quiere el petróleo de Venezuela, pero ahí tienes a Rusia, China, Turquía, y a todos los países que no quieren el petróleo de mi país, son amigos de ellos –ironizó-, me parece muy cómico. Esa es una teoría que siempre ha usado y uso Chávez, y me parece lo más hipócrita del mundo, si Venezuela le vende petróleo al imperio, si fueran tan malos no les vendo”.

Añadió “esas personas que apoyan a Maduro tienen un desconocimiento total de lo que pasa dentro de Venezuela, ya perdieron a la mayoría de la gente. Ese día de tanto dolor para nosotros, ver toda esa gente tratando de llevar alivio a sus familiares, viendo morir gente, mientras Maduro en Caracas estaba bailando salsa y amenazando, totalmente desasociado de la realidad”.

Sobre la campaña para juntar donaciones, Doris Molero expresó “es una campaña a nivel mundial, donde hay venezolanos en el mundo y se han inscripto como voluntarios para recoger medicina y comida y enviar a Venezuela. Llevo ya tres años aquí y no puedo enviar algo a mi casa porque es muy caro, lo que hacemos es hacer llegar dinero porque es más barato que enviarle cosas, pero aun así les cuesta muchísimos encontrar lo que necesitan, por ello la ayuda humanitaria es de verdad un alivio, será la salvación para muchos”.

“Esta ayuda se coordina en Argentina desde la Embajada y con ayuda de los Cascos Blancos. Tenemos varios centros de acopio en las grandes ciudades, lo que se reúna aquí, y en Salta, se va a enviar a Córdoba y de ahí lo enviarán a Cúcuta, y esperamos que esto se solucione y dejen pasar la comida y las medicinas”, concluyó.