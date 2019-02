Giacoppo: “creo que la sociedad estuvo muy atenta para realmente mirar aquellos que tienen el doble discurso”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la Senadora Silvia Giacoppo, se refirió a la negativa de legisladores alineados al kirchnerismo sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que prevé la extinción de dominio de bienes fruto de diversos delitos, y ante esta actitud señaló “si doy una opinión no seré políticamente correcta, llamó a la reflexión”.

Al respecto, Silvia Giacoppo expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® “creo que la sociedad estuvo muy atenta para realmente mirar en vivo aquellos que tienen el doble discurso. La sociedad de toda Argentina mira y debe seguir atenta este tema y creo que, ahora en el pleno, es la última oportunidad que tienen los legisladores de ambas Cámaras de dar una muestra a la sociedad y poder sentir que el voto que han recibido de confianza de Argentina que nos votó para representar al pueblo, en mi caso a Jujuy, es un reclamo de todo un pueblo y lo hice con responsabilidad”.

“Todos tendríamos que tener esa misma tranquilada, pero lo podemos modificar en el pleno, por ello llamo a la reflexión porque este es un pedido de un país que sufre las consecuencias de no poder disponer de los bienes mal habidos, y cuando hablo de mal habidos no solo hablo de la corrupción sino de la trata, la prostitución, del tráfico de estupefacientes, y además de los bienes de las administraciones públicas, de las personas que están en proceso judicial, que gozan del principio de inocencia pero hasta que eso termine esos bienes además de estar inmovilizados implica la conservación por parte del Estado, es más dinero de la sociedad”.

Giacoppo sostuvo que “démosle a la justicia las herramientas para el pueblo argentino que hoy sufre necesidad porque no dispone de ese dinero que tenía un fin específico como obra pública, transporte seguro, no nos olvidemos de los muertos de Once, del Fiscal Nisman, no nos olvidemos de muchas cosas que pasaron en el país y hoy se está esperando de nosotros respuestas, y tenemos la oportunidad de darlas”.

Sobre la actitud de estos legisladores alineados al kirchnerismo, la Senadora jujeña sostuvo “la verdad no la quiero dar, porque si doy una opinión no seré políticamente correcta, llamo a la reflexión”.