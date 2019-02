Jujuy: Cruz habló sobre el cierre de la investigación de la Megacausa y le respondió al MPA

Jujuy al día® – En diálogo exclusivo con nuestro medio, el Juez de Control N° 4, Isidoro Cruz, explicó por qué decidió cerrar la investigación jurisdiccional conocida como Megacausa, y a su vez respondió a las expresiones en la entrevista exclusiva brindada a JUJUY AL DÍA®, del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez quien señaló que esta decisión era “nula de nulidad absoluta”, “erróneo y apresurado”.

En declaraciones exclusivas al diario JUJUY AL DÍA®, el Juez Isidoro Cruz expresó “la verdad que lo había pensado desde el año pasado, en junio había remitido la causa al Ministerio Fiscal en ese sentido, no obstante, ellos entendieron que faltaban más pruebas, inclusive los defensores, y se trabajó hasta fin de año. Quiero recordarles, y también al doctor Lello en particular, porque es él quien está propiciando el nuevo Código, más ágil supuestamente, y ahí entiendo que él es el contradictorio, porque nuestro Código actual es ágil y los operadores, en este caso el doctor Lello y seguramente el Fiscal Cussel, son los que propician dilatar el proceso”.

“Se olvidan que está vigente el sistema acusatorio y que prevé que, en esta etapa, que es la nuestra, se debe acumular la documentación y las pruebas básicas para poder remitir a juicio, y ahí es el verdadero análisis de lo que va a pasar con la condena, o no, de quienes están implicados. Eso dice el nuevo sistema acusatorio, al extremo que en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal (CPP) prevé ahí diligencias complementarías o suplementarias en el caso de que faltaran elementos de prueba indispensables en la investigación. En ese contexto es que analicé con mi equipo, avisé al Superior y a los operadores para le remitiera en esta oportunidad pensando que se cerraba la investigación”.

Isidoro Cruz

Agregó “es cierto que hay algunas pruebas que entiendo no son determinantes para que se expida el MPA, son pruebas que pueden servir o no para poder hacer una mejor interpretación, pero no son determinantes. Si fueran indispensables, como dice la normativa precitada, se la incorpora en la etapa de juicio. Además, les quiero recordar que hace 3 años está la causa con nosotros, tres años investigando, y es demasiado, más si estamos en el contexto en que se debe ir contra los delitos de corrupción donde están implicadas personas importantes que pueden estar o no implicadas, que se las puede sobreseer inclusive, y también remitir a juicio a quienes estuvieran complicados”.

“Eso no me corresponde, le corresponde al Ministerio Público, y con las pruebas que se cuentan, que son muchas, documental y testimoniales, para mí, particularmente, es suficiente, por lo tanto, no es apresurada”, ratificó.

El juez Cruz señaló “hace mención el señor Fiscal General, porque no opina el Fiscal a cargo de la investigación, y digo también que es un patrón de estancia el Fiscal General porque en principio le llama la atención que estuviera de licencia, le recuerdo que trabajé todo el mes de enero, en feria, y parte de febrero, es decir que mientras ellos tuvieron sus licencias en enero, por lo tanto no tendría que llamarle la atención, pero él actúa en ese sentido, pareciera que no existirían las reglas del derecho laboral en mi caso”.

“También opina que debiera salir de la causa, haciendo caso omiso a los principios de juez natural y hace una comparación burda con los jueces de Casación que existen ahora, a los cuales se les mandó todo el expediente. Cuando comenzó la Megacausa los jueces existíamos, así que somos los jueces naturales, no tiene por qué sacarnos ahora que haya venido un nuevo juez especifico, nosotros debemos seguir investigando y es una facultad del STJ, entonces en forma irrespetuosa hace como si los jueces del STJ no hubieran advertido tal circunstancia”.

El magistrado sostuvo a JUJUY AL DÍA® que “si recuerdan que se había pedido que detuviéramos para que declarará Eduardo Fellner, con los fundamentos que dimos se lo detuvo, se lo puso en el banquillo de los acusados para que declarara en su defensa y al momento de hacerlo los fiscales se retiraron, y a la fecha no hay sanción alguna respecto de esa conducta sorpresiva, irregular, sorprendente, ante semejante posibilidad de contar con elementos de juicio necesario, pero no lo hicieron”.

“Debiera sincerarse el doctor Lello si quiere, o no, efectivamente que entre un sistema más ágil o no, ahora estamos aplicando este Código vigente que es ágil, pero los operadores lo hacemos difícil, como en este caso el doctor Lello opinando como opina porque a él no le corresponde opinar, le corresponde a los fiscales a quienes tiene como subordinados, los fiscales son los que deben expedirse y él toma la palabra como si fuese la primera palabra”.

Añadió “él tiene que dejar que los fiscales actúen porque tienen la competencia necesaria para hacerlo. Es cierto, estoy de licencia y retomó la nota porque considero que es de importancia para la comunidad de Jujuy que está ansiosa que se administre adecuadamente justicia y no con este ida y vuelta que propicia el MPA”.

Explicó que la causa “la mande a consideración, de acuerdo al artículo 383 del CPP del MPA, yo di por finalizada, pero si el MPA entiende que faltan pruebas se cumplirán, pero yo entiendo que hay suficientes pruebas. En junio ya había propiciado la rendición de la causa a juicio. Insisto, hay pruebas suficientes para que se mande o no a juicio, en junio lo pensaba y ahora con mucha mayor razón”.

Isidoro Cruz expresó “es cierto que hay cuestiones pendientes que no son indispensables para que la causa pueda ser concluida, es mi decisión y veremos los fundamentos con lo que se expida el Fiscal actuante, lo analizaremos y resolveremos. Estoy contestando al MPA, al Fiscal General, el Fiscal a cargo de la causa no se ha expedido, no ha hablado”.

“Recuerden ustedes que en su diario pusieron que era de nulidad absoluta, otros medios que presentarán un recurso de revocatoria y se excedía por ejemplo que están números de las pericias contables pendientes, es cierto que están pendientes, pero no se olviden que Pibes Villeros fue sin esas medidas económicas en cuanto al prejuicio ocasionado, se las hicieron después lo mismo”.

Agregó “están trabajando y cuando terminen los peritos se mandará por vía complementaria los montos que resultaron, inclusive hasta la fecha de juicio seguramente serán otros montos, por tanto, no es definitivo que sea inmediatamente hoy los montos que no les permita valorar los tipos penales por los cuales vienen acusados las personas que están acusadas”, concluyó.