Reciprocidad en Salud: “la preocupación del gobierno de Jujuy es legítima”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Walter Moscoso, reconocido integrante de la comunidad boliviana en Jujuy, se refirió a la ley de cobro de salud a extranjeros, sancionado recientemente, y a la reciprocidad con Bolivia en cuanto a salud, lo cual aún no ha sido plasmado desde el país vecino.

Aseguró que el planteo jujeño es legítimo, y habló sobre las carencias del sistema de salud boliviano que llevó durante años a que cientos, o miles de bolivianos especialmente, cruzaran la frontera para realizarse tratamientos en Jujuy.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Walter Moscoso expresó “en mi opinión personal, la preocupación del gobierno de Jujuy, que es antes del caso Vilca, tiene que ver con la atención de personas que viene a hacerse algún tratamiento en Jujuy y no así de las personas que están de tránsito o turistas que tienen alguna emergencia, por lo tanto, habría que considerar los dos sistemas de salud: el de Argentina que es gratuito, y el de Bolivia que es pago aun para los residentes bolivianos”.

“En este sentido creo que hay una preocupación legítima de arancelar las prestaciones de aquellas personas que no vienen por turismo o alguna situación de emergencia sino por tratamiento o alguna atención especial”.

Comentó “en Bolivia se está estudiando la implementación de un plan de salud gratuito para todo el mundo, pero hoy no es realidad esto. La realidad es que el ciudadano boliviano debe pagar por la atención en la salud pública, por lo tanto, si el ciudadano boliviano tiene que pagar, con más razón el extranjero en tránsito”.

“Ahora, en Jujuy hay que hacer la diferencia entre quienes están legalmente radicados acá, trabajan acá, pagan los impuestos y tienen derechos al servicio de salud, de aquel que viene ocasionalmente, ya sea por turismo o viene específicamente a hacerse algún tratamiento ya que si es turista y tiene una emergencia el servicio de salud aquí lo atiende gratuitamente, el otro caso sabemos los costos que implican los tratamientos de las personas que vienen a hacérselos específicamente en Argentina o Jujuy”.

“Por lo tanto, mientras el sistema de salud en Bolivia no sea modificado, seguirá así, y los tratados deben ser de reciprocidad a nivel de Cancillería y creo que están en eso, ha habido reuniones, se está tratando, pero no hay nada resulto todavía”.

Respecto a si considera que la política implementada por Evo Morales hacia los bolivianos y los extranjeros sobre el sistema de salud es buena o mala, Moscoso respondió “no puedo calificarlo de malo o bueno, entiendo que se están haciendo los estudios para implementar un sistema de salud pública gratuito para todos, pero en este momento no está en vigencia”.

“Estuve en enero del año pasado en Bolivia y coincidí con una movilización de todos los profesionales de la salud exigiendo de que haya un sistema mucho más claro, llevaban más de dos meses de paro, justamente por las carencias que tiene el sistema de salud en Bolivia y hasta que se resuelva en todos los sentidos tanta infraestructura, insumos, personal médicos y auxiliares, y que se resuelva esto, no creo que sea breve el tiempo que pase. Hay una buena intensión, pero de ahí hasta que se resuelva desde el Estado un sistema de salud gratuito va a pasar un buen tiempo”.

Aseguró “mientras tanto la preocupación del gobierno de Jujuy es legitima en cuanto aclare bien que es para el extranjero en tránsito, y no solamente para el boliviano sino para cualquier extranjero en tránsito, porque sé que tiene un costo para el Estado argentino y provincial”.

“Ahora se tiene que tener un registro claro porque por ejemplo yo soy residente legal que trabajo y vivo hace muchos años en Jujuy y si voy al hospital con mi cedula de identidad me van a registrar, quizás, como consulta a un extranjero, pero debería hacerse la diferencia entre el extranjero legalmente radicado en Argentina y el que está de paso, turista, o que está por una cuestión ocasional, esa diferencia entre un extranjero y uno legalmente radicado sea de cualquier nacionalidad, creo que no está claro”.

Consultado por JUJUY AL DÍA® sobre si considera que estas carencias a la que se refirió en el sistema de salud boliviano es lo que produce que miles de ciudadanos bolivianos decidan cada año venir a tratarse en Jujuy, u otra provincia argentina, Moscoso señaló “es posible, sí, no tengo conocimiento de números, pero es posible. No es que el tratamiento no exista en Bolivia, sí existe, pero si alguien de Tarija, por ejemplo, viene a Jujuy a realizarse un tratamiento por lo que paga un pasaje, estadía y demás, debe ser porque el tratamiento aquí le resulta más barato que en Bolivia, sino no vendría. Asique es posible que exista esta realidad”.

Para finalizar, sobre alcanzar el acuerdo de reciprocidad, indicó que “espero que sí se logre. Se han iniciado reuniones a nivel Cancillería, a nivel nacional, porque el sistema de salud es nacional no solo provincial, la prestación es provincial pero el tratado de reciprocidad es nacional. Ha habido varias reuniones y espero que lleguen a buen puerto”.

Además, se refirió a otros aspectos de una reciprocidad. “Cuando estuve en Bolivia había ese inconveniente que a todos los que tenían patente extranjera se les cobraba un precio y a los nacionales otro, porque se entiende que el subsidio del Estado era para los ciudadanos bolivianos. Pero creo que esto está superado, no tengo certeza, pero estaría superado”.

“Espero que está reciprocidad se logre con estos tratados bilaterales “, concluyó.