Megacausa: “el decreto que da por finalizada la investigación es nulo de nulidad absoluta”

Jujuy al día® – Tras darse a conocer que el Juez de Control N° 4, Isidoro Cruz resolvió dar por finalizada la investigación jurisdiccional de la Megacausa, nuestro medio dialogó en exclusiva con el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien explicó los motivos por el cual se oponen a tal decisión dando cuenta de varias deficiencias en el trámite de la investigación, la cual, según su perspectiva, tuvo un cierre “apresurado y erróneo”.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Sergio Lello Sánchez expresó al respecto, “no compartimos la decisión del juez, entre otras razones porque no incluyó la declaración de un arquitecto que depuso en Pibes Villeros. Ese planteo no fue contestado por el doctor Cruz. Por otra parte, existe pendiente información del procedimiento para la generación de pagos por parte de la Secretaria de Egresos Públicos que aún no fue contestado”.

“Estimo que lo que hizo el doctor Cruz fue apresurado, erróneo, teniendo en cuenta que tampoco resolvió una serie de incidentes de la causa, entre otras cuestiones, como una nulidad que planteó al defensa del arquitecto Jorge, intendente de capital; no resolvió la nulidad y donde dejó planteada también una apelación en subsidio ante la eventual resolución adversa, esta no fue resuelta por Cruz por lo tanto vemos otra deficiencia de trámite”.

Agregó “por otra parte, están imputada Gladis Díaz y Mirta Aisama, que están detenidas en Pibes Villeros, sin embargo, Cruz tampoco definió su situación procesal, falta resolver esta cuestión. Además, en su momento se pidieron detenciones respecto de Fellner, Cosentini, Abregú, Trenque, Carrizo, Mercado en la Megacausa, como también de Sala, Díaz y Aisama, y rechazó esa pretensión por no encontrarse firme el planteo de incompetencia presentado por el imputado Cosentini, sin embargo a la fecha, ya diez meses más tarde, ordena la detención de Fellner Cosentini, Abregú y Trenque, también de Carrizo, Mercado y Milagro Sala, sin embargo sobre esa cuestión no esperó que se dé respuesta alguna a la vista que corriera respecto a la libertad de alguno de los imputados”.

“Vale decir, hay una gran cantidad de situaciones que no resolvió como para considerar terminada la investigación, y además imponiéndole al Fiscal la obligación que si existe algo pendiente lo plantee en el debate. Si decimos que no está definida a través de la pericia contable algunas cuestiones relacionadas al monto de lo defraudado, no se incorporó la declaración de ese arquitecto que declaró en Pibes Villeros”.

Añadió “se planteó desde el MPA la necesidad de hacer una pericia técnica específica sobre las viviendas construidas para verificar si los materiales que utilizó la Túpac Amaru estaban en concordancia con el pliego incorporado en el reglamento del programa socio comunitario, y desde ya estimamos que no se usaron los materiales de la calidad que estipulaba este programa que viene de Nación y creemos que ese es un elemento fundamental para cuantificar el prejuicio patrimonial porque las obligaciones eran comprar materiales de determinada características y calidad, y luego se utilizan materiales de menor calidad, ahí también hay un margen para establecer la posibilidad de un fraude al Estado provincial”.

Sergio Lello Sánchez manifestó a JUJUY AL DÍA® que “con esto quiero decir que el propio Cruz señala una cantidad de días para hacer una pericial contable, que vencían el 8 de abril, no respeta su propio plazo. Repentina y asombrosamente corre vista considerando cerrada la investigación cuando va contra sus propios actos, no incorpora la mencionada declaración, no decidió si hacer, o no, lugar respecto a algunas cuestiones vinculadas a la detención de Fellner y los otros imputados, tampoco decidió rechazar o hacer lugar al pedido de pericias técnicas del Ministerio Público, por lo que creemos que el decreto que da por finalizada la investigación es nulo de nulidad absoluta y así lo va a plantear el doctor Cussel”.

El titular del MPA explicó que “se continúa la investigación, que es lo que pretendemos porque recién ahí estamos en condiciones de ver si hay elementos para elevar o no la causa a juicio, ya que decir que hay elementos para elevarla a juicio por parte de Cruz es desconocer lo que el propio Cruz ordenó en el expediente y la prueba que postuló el Ministerio Público respecto a estas especificaciones técnicas que mencione”.

“Entendemos que para ponderar si hay elementos para mandar a juicio una causa hay que esperar que se incorporen todas las pruebas, y recién ahí el Ministerio Público estará en condiciones de resolver si requiere y en qué condiciones solicitar la citación de los imputados a juicio, pero existiendo pruebas pendientes resulta apresurado y erróneo. Llamativamente lo hace antes que se vaya de licencia, correr vista al Ministerio Público cuando no están reunidos los elementos probatorios suficientes ordenados por el propio juez de la causa, el doctor Cruz, por lo tanto, adolece de graves defectos procesales esta decisión del juez Cruz”, concluyó.