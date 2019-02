Megacausa: dan por cumplida la investigación penal preparatoria

Jujuy al día® – El Juez de Control Nº 4, Dr. Isidoro Arzud Cruz, dio por cumplida la Investigación Penal Preparatoria del expediente judicial conocido públicamente como “Megacausa”, y remitió, hoy, las actuaciones al Agente Fiscal (por habilitación) Dr. Diego Cussel.

El Fiscal, en uso de sus facultades, determinará con los elementos incorporados en la investigación, a quienes de los imputados incluye para la instancia del juicio oral y público.

Isidoro Cruz

En su decisión, el Dr. Cruz, expresó que, si las partes entienden que faltaran actos de investigación indispensables, se estará a lo previsto los artículos 390, 391, 394 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia, por los cuales podrán en la etapa de juicio, solicitar la producción de pruebas.

En la Megacausa se investiga el perjuicio al erario público provincial por más de mil cuatrocientos millones de pesos, fondos que estaban destinados para la construcción de 2000 viviendas, de las cuales 1.680 no se construyeron y unas 320 fueron construidas defectuosamente sin posibilidad de habitarse salvo su destrucción y reconstrucción.

Más de veinte personas están imputadas en la causa, entre ellas, el ex gobernador de la provincia, Eduardo Fellner; el ex ministro de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Luís Cosentini; el ex presidente del IVUJ, Lucio Abregú; los ex funcionarios nacionales, José López y Germán Nivello; integrantes de la organización social Tupac Amaru, encabezados por Milagro Sala; como así también actuales y ex intendentes municipales.