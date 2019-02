Jujuy: el abandono y el maltrato animal sigue siendo moneda corriente en la provincia

Jujuy al día® – En el marco de la marcha pidiendo justicia por “Goku”, un perro que murió por el gran descuido de sus dueños, nuestro medio dialogó con Ana Rojas, integrante de agrupación proteccionista “Narices Frías”, quien se refirió al nuevo caso de abandono y maltrato animal en Jujuy que tuvo un desenlace fatal, y aseguró que esta problemática sigue creciendo en la provincia.

Goku era un Dogo argentino que fue rescatado en un estado avanzado de desnutrición, maltratado y golpeado, pero a pesar de haber sido atendido, falleció días pasados.

Ana Rojas

Al respecto, Ana Rojas expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “es un caso bastante lamentable que se podría haber evitado. Este animalito tenía dueño y no se hizo cargo. Daniela Zarate, de la Voz Animal, dio todo por este animalito, que estuvo internado, lo acompañó día y noche, pero Goku estaba en un estado grave, tenía una infección bastante severa, se vio en Facebook su estado, sufrió mucho, hizo lo imposible por salir adelante pero aparte de la infección tenía una desnutrición avanzada, muy grave, y no pudo, intentó, pero no pudo”.

Acerca de la problemática del abandono y el maltrato animal en la provincia, señaló “hay mucho abandono, la gente se le da por hacer parir a los animalitos y dicen lo encontré, los abandonan o los dejan en las protectoras o simplemente hacen una publicación ficticia cuando en realidad son de ellos, es algo de no acabar”.

Estado en el que se encontraba “Gokú”.

“Hay muchísimo maltrato. Están siendo crueles con sus propios hijos, abandonan bebés recién nacidos. Qué puedo decir sobre lo que hacen con los animales. Hace unos años rescaté a una perrita, Laila, que tenía un estado de desnutrición bastante avanzado, la recuperamos de una vivienda de la ODIJ, nos costó mucho sacarla del domicilio porque los dueños nos amenazaban, no querían dárnosla, pero no querían ver por ella. Sin embargo, la recuperamos, empezó el tratamiento, pero no pudo, tenía desnutrición, muchos parásitos y la perdimos”.

Rojas señaló que “hay una ley, pedimos que se haga efectiva, que se cumpla, pedimos condena o trabajo comunitario, pero necesitamos que esto sea condenado, que tenga, aunque sea, cárcel de dos meses porque esto no puede seguir así”.

“Hoy la sociedad confunde mucho la tenencia responsable. Desde que aparecieron las protectoras si se enferma un animal van a las protectoras; si encuentran un animal van a las protectoras. Existimos, es verdad, pero estamos por los animales que están en situación de calle”.

“Necesitamos que la gente sea consciente al adoptar a un animal. Es como un hijo, se enferma, crece, se alimenta, es una responsabilidad grande, no podemos culpar a zoonosis, a las protectoras por el tema de las castraciones, las protectoras podemos entregar 30 castraciones por días pero al mismo tiempo hay 50 nacimientos de cachorros al día”.

Agregó “es una problemática que no va a acabar, es todo concientización, ser responsables. Los perros no son regalos, pasan los años y los perritos terminan en las protectoras con la típica excusa de que los encontraron o que apreció por acá, y cuando se va la gente el animal llora y ahí nos damos cuenta que están siendo abandonados”.