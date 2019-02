Seguro de salud a extranjeros: “el caso Vilca es un llamado de atención de muchos que han pasado eso”

Jujuy al día® – En una entrevista, el diputado Néstor Sanabia se refirió a la sanción de la ley del cobro de seguro de salud a extranjeros, negando los tintes xenófobos de la misma que desde la oposición se intentó establecer, y señaló que se analiza la posibilidad de aplicar esta política en otros sectores y aspectos.

Néstor Sanabia

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Néstor Sanabia expresó “estos días tuvimos reuniones, primero, para ver más allá de la reglamentación de la ley ya que si Bolivia va a hacer lo que decían los legisladores, la reciprocidad, quizás la ley pasaría a ser secundaria ya que se lograría lo que queríamos desde un principio”.

“Debo explicar que no es un cobro a los extranjeros en general, hay mucha confusión y comentarios, hasta xenófobos: es para el extranjero, no tan solo de Bolivia. Se mezcló todo. Es para cualquier extranjero. Hay algunos planteos que se hicieron desde algunas agrupaciones como la Izquierda, que decían que todos somos iguales en territorio argentino. Este punto es fácil de aclarar, todos pagamos impuestos, no es que la salud es gratis o que la educación es gratis, pagamos impuestos y con esto tenemos educación y salud”.

Agregó “aprobamos la ley para darle igualdad para nosotros también, el extranjero que está en Jujuy o en cualquier territorio, pueden estar pero mientras paguen impuestos y estén acá y no de paso. Si no, puedo dar algunos datos llamativos: en La Quiaca, el último Censo hablaba de 16 mil personas en el 2010, creció desde entonces, supongamos un 20 o 30%, quizás habría 20 mil personas hoy habitando ahí, en el último tiempo en el hospital de la ciudad se atendieron 20 mil personas, o sea toda La Quiaca. Eso es mentira. De los 500 bebés que tuvieron, 100 son de Bolivia, y de los 400 que son de La Quiaca muchos tienen doble nacionalidad. Vienen a Jujuy, se inscriben y se van a Bolivia”.

“Es una cuestión igualatoria, y esto es para las personas que están de paso, si hay un accidente con un extranjero se lo atiende, no como dicen ellos. Luego se verá el tema para cubrir los gastos, ya que no es lo mismo que venir a Argentina a operarte el apéndice y luego irte a Bolivia, que es lo que está pasando”.

El legislador señaló que esta ley “ha sido un disparador para ver diferentes cosas, como el tema de los planes. Es un tema llamativo, nos comentaron que muchas veces vienen, se inscriben, se ponen la residencia en La Quiaca u otro lugar de Jujuy para cobrar el plan y viven en Villazón u otro lado. Eso también hay que analizarlo y ser honestos. Respecto a la educación, eso sería ir a un extremo”.

“Hemos tenido reuniones con gente de otros países que dijeron que no ven mal que se cobre si vienen de paso, es normal, cuando se viaja al exterior piden el seguro de viajero, no es que uno va y es gratis. En Bolivia, y lo digo en forma personal, he ido a varios lugares y cobran un impuesto mas no sé por qué. Hay una cuestión rara con los argentinos. Por ejemplo, en Potosí, en la Casa Histórica de Moneda, cuando sos argentino te cobran 500 pesos, pero si sos de otro país te cobran 100, igual los impuestos, y en la compra de combustible”.Sanabia manifestó “nosotros no pedimos nada raro, es lo que corresponde. La Ministra de Salud de Bolivia dijo que no pagamos nada, pero en los papeles que presentamos están las facturas de lo que se pagó. El caso Vilca es un llamado de atención de mucha gente que ha pasado eso. El gobernador explicó bien que una vez una abuelita que estaba internada allá y como no podía pagar la llevaron en una camioneta, la pasaron al lado argentino y la dejaron en la plaza. Esas cosas quizás sean aisladas, pero suceden”.