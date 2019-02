Jujuy: preocupa el aumento del uso de cigarrillos electrónicos en jóvenes y adolescentes

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la Coordinadora de la Unidad de Cesación Tabáquica del Hospital San Roque de Jujuy, Ana Otero, destacó la preocupación que existe por la creciente tendencia del uso del cigarrillo electrónico en la provincia, particularmente entre los jóvenes, y señaló que este producto es ilegal en Argentina.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Ana Otero expresó “hay un aumento en el consumo del cigarrillo electrónico, porque hay una falsa creencia que se puede dejar de fumar con el cigarrillo electrónico, o que es inocuo, y la realidad no es esa. Este producto contiene sustancias que son cancerígenas al igual que el cigarrillo común, contiene nicotina. Se hicieron estudios de los aceites, e incluso aquel que dice que no tiene nicotina, la tiene”.

“Las sociedades científicas tienen un postura clara, concreta y única, tanto la Sociedad Europea, Mexicana, Chilena, la Latinoamericana, la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, ninguna avala el uso del cigarrillo electrónico bajo ninguna condición. No hay ningún Ente gubernamental que lo haya autorizado y en nuestro país es ilegal”.

“La ANMAT, que es el ente regulador de medicamentos y alimentos, no lo autoriza, es decir que en nuestro país no está autorizado y no hay estudios científicos que demuestren que usar esto ayude a dejar de fumar. Al contrario, hay estudios que dicen que aumenta el consumo de cigarrillos de manera dual, electrónico y común, y al no tener un control estricto de cuánto es lo que se fuma el cigarrillo electrónico hace que se fume más y con la falsa creencia que no provoca daño, hace que los adolescentes comiencen a usarlo a temprana edad”.

Explicó que “no hay ninguna regulación, por eso no se vende en farmacias o comercios habilitados porque es ilegal; la entrada del cigarrillo electrónico es ilegal”.

Otero además aseguró “está demostrando que es igual o más peligros que el cigarrillo tradicional. Igual, porque tiene sustancias toxicas, y más porque el paciente fuma sin un control adecuado, no hay como controlarlo, lo tiene todo el día prendido y a cada rato fuma, no tiene control”, concluyó.