Jujuy: en 2018 se registraron menos de la mitad de casos de hantavirus que en 2017

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Director Provincial de Sanidad de Jujuy, Carlos Ripoll, realizó un balance de la casuística de hantavirus en la provincia y realizó un análisis sobre las diferencias que existen en los casos que se dan en el sur del país con los propios de Jujuy.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Ripoll expresó “el año pasado tuvimos 8 casos, cuando la media casos anuales es de 20 a 25 casos, y el año pasado hubo mucho menos”.

“El porcentaje de muertes que tenemos en la provincia está bastante por debajo de la media nacional”.

En relación a los casos de esta patología que han causado muertes en el sur del país, y las diferencias con la casuística en Jujuy, Ripoll explicó “son dos situaciones diferentes, el reservorio del sur es diferentes al que tenemos acá, salvo uno que es medio pariente, además tenemos otra variedad de virus, no es el que está en el sur. En síntesis, tenemos dos variedades de virus que no son las del sur y los roedores que lo portan también son diferentes”.

“Tenemos dos situaciones en nuestra provincia, hacia el norte de Libertador hay una situación de alta transmisibilidad con baja letalidad debido a la variedad del virus que causa casos no muy graves, es el virus ‘laguna negra’. En Libertador, pero hacia el sur, tenemos la variedad ‘Oran’ que causa muy pocos casos humanos, porque es una variedad selvática del roedor, pero cuando se dan casos son muy graves”.

“Las situaciones ecológicas, la geografía, es diferente y las situaciones de transmisión también son diferentes en nuestra provincia”.

Indicó que esta patología “se transmite porque el roedor elimina orina o materia fecal donde está el virus, eso se seca y se pega en polvillo, al removerlo uno puede respirarlo y allí se produce la contaminación, es por aerosoles que ingresan al organismo por la respiración por eso no hay que barrer en seco, hay que ventilar siempre y ver donde se pone la basura y alimentos para no atraer roedores”.

Recomendó que “lo fundamental es no brindarles refugio ni comida a los roedores, todos aquellos elementos que no se mueven, cosas apiladas en depósitos en habitaciones que no se mueven hay que moverlas cambiarlas, limpiar. Cuando uno entra a un lugar cerrado donde puede pensar que hay roedores, nunca barrer en seco, siempre hacerlo con agua con lavandina, siempre ventilar antes de entrar a lugares cerrados”.