Jujuy: destacan importantes resultados del Plan Estratégico de Salud

Jujuy al día® – En conferencia de prensa el Gobernador, Gerardo Morales junto al Ministro de Salud, Gustavo Bouhid presentaron los indicadores de salud de la provincia, donde destacaron el descenso de la tasa de mortalidad infantil, materna, embarazo adolescente y suicidio. Además, se ponderó que el plan Estratégico de Salud permitió presencia médica en todo el territorio provincial.

Acompañaron, el Secretario de Salud, Pablo Jure y el Secretario de Coordinación General, Agustín Labarta y otros funcionarios de la cartera sanitarias.

En tal sentido, el primer mandatario felicito al equipo de salud por el trabajo concretando desde el inicio de gestión. “Hay un gran cambio, que es primero llegar con la salud a todo el territorio y eso es el principio de la descentralización y uno de los objetivos que cumplió el plan estratégico”.

Con respecto a las inversiones en el área sanitaria, el gobernador ponderó que “hemos invertido desde el 2016 y el año pasado 123 millones de pesos en equipamiento y en obras cerca de 50 millones de pesos, vamos a seguir este año invirtiendo más en mejorar el sistema”.

A su vez destacó la creación de médicos itinerantes para brindar cirugías en el interior, la baja en la cantidad de turno en el Hospital Pablo Soria.

“Este plan estratégico tiene indicadores que se han mejorado y cuesta tiempo, como por ejemplo la tasa de suicidio donde hemos logrado un avance importante en el sistema de salud mental, ahora se cuenta con psicólogos tanto en el SAME para atenciones personalmente permitiendo bajar de 15 cada cien mil habitantes la tasa de suicidio del 2017 al 2018. Es un indicador que hay que seguir trabajando y que se debe sostener con medidas políticas públicas”, señalo Morales.

Sobre la tasa de mortalidad infantil, mencionó que los indicadores de 11,6 bajamos (2016 al 2017) a 1,2 y que esto es resultado del trabajo de todo un equipo de profesionales.

También agregó que “hubo una baja en la tasa de mortalidad materna de 7,9 (2015) a 3,3 (2017) estamos casi igualando la tasa promedio nacional, estos son indicadores que vamos a defender y trabajar en el 2019”, afirmó el gobernador.

Otro dato importante que resaltó Morales fue el descenso del embarazo adolescente a lo cual indicó que “de 19 puntos versus 14,5 promedio nacional, hemos bajado casi 4 puntos y esto es una batalla cultural que debemos seguir reforzando en las áreas de desarrollo humano, salud y educación”.

En resumen, el titular del poder ejecutivo comentó que “esto nos da el incentivo para seguir trabajando aceleradamente. Son datos sensibles, indicadores que muestran un gran trabajo del equipo de salud que sostenemos”.

Finalmente, con respecto al tema de reciprocidad Morales señalo que “ya tenemos el proyecto de ley y hay una reunión en Santa Cruz de la Sierra propuesta el 22 de febrero y no es solo con Bolivia sino con todos los países de la región. La propuesta es implantar un seguro regional que nos garantice una atención reciproca para los habitantes de la región. Por eso la próxima semana deseo que se trate en la Legislatura con el tema de la expropiación del cerro de siete colores y el paseo de los colorados y esperamos un acuerdo de país con país y poder avanzar”.

Por su parte, el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid quien realizó la presentación de los ejes principales del Plan Estratégico de Salud, explicó detalladamente cada división comprendida en equipamiento y vehículo; productividad y estadística; alto impacto; gestión administrativa y obras e inauguraciones.

En dialogo con la prensa, Bouhid manifestó que “en acciones de alto impacto tenemos la reapertura del quirófano de Humahuaca, las cirugías itinerantes, el programa de médicos itinerantes y tenemos un aumento muy significativo de la cantidad de turnos otorgados con atenciones mañana y tarde en los hospitales y puestos de salud. Tenemos la apertura del centro odontológico Amado Jorge con guardia de 24 horas con atenciones públicas y gratuitas en el Hospital San Roque y tenemos la apertura del primer centro de rehabilitación Dr. Carlos Jure y ex Tupac como polo de rehabilitación en Alto Comedero donde tenemos 1.500 atenciones mensuales”.

Continuando acotó que “tenemos la estrategia del ojo móvil oculista en toda la provincia, donde se atendió a más de dos mil atenciones por mes, logramos hacer cirugías de cataratas en Susques y laparoscopia en La Quiaca y Puna. También resaltó la compra del helicóptero sanitario que posibilito hacer rescate y atenciones en pueblos donde no llegábamos, donde la gente tenía que trasladarse entre 10 horas para atenderse”.

Otros puntos que resaltó el ministro fue la incorporación de médicos venezolanos en el ramal y puna en pequeños pueblos donde la comunidad no recibía atención. Además, indicó que “somos la primera provincia del país en tener habilitado la posibilidad de trabajar con cannabis para uso medicinal y terapéutico. Tenemos convenios internacionales, donde están nuestros médicos preparándose en Francia y Chile. El proyecto Usound por Samsung que apoyamos a nuestros jóvenes y es importante a nivel mundial. Luego visibilizamos cosas que antes no se hacía en la provincia como casos de adultos mayores, tenemos geriátricas en los Centros de especialidad de Norte- Sur donde era la ex Tupac de la calle Alvear ahí estamos refaccionando para poner el centro del adulto mayor. Estamos visibilizando la problemática de la discapacidad donde siempre vimos que las madres tenían que trasladar a sus hijos porque no había accesibilidad, hoy tenemos un vehículo donado por el Pacha Bingo para ir a buscar siendo una atención público y gratuito”.

Asimismo, el ministro resaltó la declaración de la alerta sanitaria, con la inauguración de 24 CEPAC en la provincia donde se realizaron 800 muestras de VIH a 8.800. “Es decir son datos muy contundentes que tiene que ver con haber concientizado al equipo de salud para que busque la patología. Empezamos a trabajar internamente con los equipos en tuberculosis, en sífilis y en consumo problemático” acotó.

Con respecto al aborto Bouhid precisó que “se trabajó en educación sexual integral en los colegios, con la difusión de médicos anticonceptivos y se coordinó acciones con el ministerio de desarrollo humano junto a educación y el ministerio público de la acusación, por eso tenemos datos que significa que no hay muerte materna por aborto y que también ha disminuido el embarazo adolescente”.Por último, el ministro manifestó que se espera que el Plan Estratégico de Salud brinde mejores datos a fin de año ya que falta concretar diferentes acciones y reabrir el quirófano en Palpalá y Perico, abrir la maternidad de Alto Comedero, atenciones que permitirán mejorar la accesibilidad sanitaria.