Jujuy actualizará el protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo

Jujuy al día® – En una extensa conferencia de prensa, el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, brindó un pormenorizado informe sobre el caso de la niña violada y embarazada, a quien se le practicó una cesárea para interrumpir el embarazo, cuya bebé, Esperanza, falleció luego de 4 días. Además, cargó en duros términos contra el jefe de Obstetricia que presentó su renuncia mediante una carta en donde lo responsabilizó, junto al gobernador, de lo ocurrido. También anunció una actualización del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo.

En una extensa conferencia de prensa, el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, realizó un relato cronológico de lo ocurrido en el caso de la niña violada y embarazada a quien se le practicó una cesárea para interrumpir el embarazo.

En la oportunidad, Bouhid apuntó directamente contra el jefe de Obstetricia del hospital Materno Infantil, Gustavo Briones, y sostuvo que “en vivo, se presenta a los medios y dice que no van a realizar la ILE por la edad gestacional avanzada. Especificó además que, de nacer con vida, el feto tendría grandes secuelas”.

El titular de la cartera de Salud comentó que Briones participó de la reunión interdisciplinaria que se llevó a cabo para definir qué medida tomar en el caso. “El servicio de Obstetricia sugiere la continuidad del embarazo”, pero que finalmente, tras la opinión de los diferentes equipos médicos, se decidió practicarle la cesárea.

Además, sostuvo que “la primera persona que expone la violación a la niña, con detalles de nombre, lugar de residencia, etc., es la madre, el 12 de enero. La segunda persona que habla del caso en los medios, ofreciendo consideraciones médico/legales, desde su punto de vista personal y no institucional, violando el secreto médico, no respetando en sus dichos el derecho a la ILE que solicita la niña, y la madre, es el jefe de Obstetricia del hospital Materno Infantil, Dr. Briones, también en un reportaje en vivo, estando en uso de su licencia ordinaria”.

“El mismo médico, desobedeciendo el bozal legal dice que no oyeron su consejo, ni el Ministro ni el Gobernador”.

Comentó que “este médico tiene un antecedente de tener un sumario acusado de homicidio culposo en el año 2010, por la muerte de una mujer, y ahora tiene otro”.

Bouhid consideró que las declaraciones de Briones “son irresponsables y falaces”.

“No se le va a aceptar la renuncia porque tiene un sumario y hasta que no concluya el sumario va a tener cargo como jefe de servicio”, dijo.

Actualización del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo

En otro tramo de su alocución, el ministro anunció que la provincia actualizará el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el cual incluirá el consentimiento documentado por escrito del método elegido y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario terapéutico.

“Lo primero que vamos a hacer es el famoso consentimiento informado del método elegido, el cual deberá estar documentado por escrito”, dijo el funcionario sobre la actualización de la guía para actuar en los casos como el ocurrido con la niña de San Pedro de Jujuy, víctima de violación con una gestación avanzada.

Bouhid indicó que una de las cosas que pretenden modificar en el protocolo es la posibilidad de acompañamiento con equipos interdisciplinarios, los cuales brindarán informes al paciente y la familia de las intervenciones.

En ese marco afirmó que la provincia adherirá al protocolo ILE de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que como “referente internacional es bastante válido”, valoró.

Si tenemos un segundo caso hipotético, como el que ocurrió semanas atrás, lo que vamos a hacer es “dejar la resolución en manos de un equipo interdisciplinario” porque “también sabemos que la decisión final va a ser de un equipo terapéutico, ya que estos casos igual van a terminar judicializados”, afirmó.

Bouhid sostuvo que la provincia está adherida a la guía de protocolo de Nación del año 2010 y el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, por lo que se buscará actualizar la guía de acción. En ese sentido indicó: “no hay algo taxativo ni en el Código Penal, ni en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ILE, no me dice ni edad, ni método con lo cual es interpretable”.

“La patria tiene una deuda con la menor de 12 años, con Esperanza, la beba fallecida, y con los profesionales que actuaron, por lo que se debe mejorar la legislación para saldar la deuda”, sostuvo.

Agregó que en 2018 se realizaron 18 ILE en la provincia de Jujuy, las cuales “no tomaron estado público, porque no estaban fuera del protocolo, ni estuvieron bajo la irresponsabilidad ni el protagonismo de médicos verdes y celestes, simplemente tuvieron garantía de derechos”.