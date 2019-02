Horóscopo para febrero del 2019

Marga

ARIES: Se concentrara en la búsqueda de la verdad y la justicia, tanto para los demás como para ustedes mismos. Cuidando la ambivalencia energética. El tema central será el trabajo, Veras con claridad y rápidamente dará la dirección a tomar, aunque será preciso ir comprobando de tanto en tanto si ese flujo de energía no se desvirtúa cambiando la polaridad que puede conducirlos a lugares no deseados. Deben controlarse, para ello, la soberbia y esa creencia de que no tienen límites y que todo se encuentra a su alcance no los llevan a ninguna parte. La victoria no es algo sencillo y rápido, pero con su proverbial valor y entusiasmo como aliados, y dejando de lado la agresividad, tienen el éxito casi asegurado.

En el mes de febrero, se puede decir que se presenta con muchísima actividad para los Aries a todos los niveles. Es bastante positivo para solucionar asuntos legales.

En la Profesión y economía: será también un buen mes, los negocios de cualquier tipo; tiendas o ventas o fabricación de algún tipo de producto aprovechen este momento, Mucho movimiento de ventas o pedidos durante todo el periodo. Para los que decidan abrir un negocio nuevo, hacerlo mejor entre los días 6 y 13, Los pronósticos son positivos en este sentido.

Relaciones: buen mes para matrimonios y parejas de hecho. Además, en los casos en que las parejas estén buscando alguna actividad para complementar los ingresos de la casa, esta se materializará este mes, lo que provocará mayor comodidad económica para realizar esos cambios deseados. Si no tienen pareja estar atentos, este mes puede aparecer la persona adecuada que los hará vivir aventuras increíbles.

Salud: Buenas noticias, la época favorece en protección de buena salud y estabilidad.

TAURO:

Los Tauro en este nuevo año empezaron con ilusión renovada, ahora ya es momento de empezar a convertirla en realidad con mucha fuerza y constancia, solo tienes que proponérselo y actuar en consecuencia para lograrlo, las energías astrales los ayudarán. Hacia finales del año deberían vigilar la tendencia a tomarse las cosas demasiado a pecho, podrían tener roces innecesarios. Procuren tomar las cosas con calma lo que no sirve para usted, deséchala. Busquen la armonía que está escrito en su esencia, deben manifestar lo que sienten.

Febrero se presenta como un mes favorable en cuanto a algunos ingresos adicionales. Se incrementa la posibilidad de recepción de una herencia o donación de un familiar con posible traspaso de bienes adicionales, quizá un negocio o tienda de carácter antiguo. Necesidad de realizar un viaje urgente.

En la Profesión y economía: estupendo para el desarrollo de su actividad o negocio, principalmente si es comercial. Si la actividad está dedicada al negocio de administración de inmuebles, mediando entre propietarios e inquilinos, también para crear negocios de este tipo.

También para lo que buscan un buen empleo podrían realizar cambios. Si eres profesor en una escuela de tipo artístico, ahora tienes la gran oportunidad de conseguir ese puesto estable que hace mucho ambicionas.

Relaciones: armonía hogareña y unión con la pareja. El periodo invita a iniciar una actividad nueva, algo que hacía tiempo venía hablado, como por ejemplo poner un negocio pequeño para ser manejado por la pareja. Además la época es propicia. Para los que están libres podrían entablar relaciones amistosas pero no para una relación firme.

Salud: ningún problema nuevo, e incluso si tenían alguno hace tiempo, mejorarán los síntomas que podrían padecer. Deben aprender a vivir con menos tensión y sufrimientos.

GÉMINIS:

A lo largo del 2019 las energías astrales van a influir notablemente en su búsqueda espiritual por los caminos de la tradición hermética. Como buen signo de aire, su mente rápida y un tanto inquieta. Les encantan aprender cosas nuevas y ahora recibirán un impulso que los acercará a la búsqueda de una nueva filosofía de vida y del ser humano. Incluso es posible que realicen algún viaje que complemente esas enseñanzas y, de paso, satisfaga su curiosidad innata. Es muy posible que aparezcan personas de su pasado en busca de su ayuda. Recuerden que saber dar en su justa medida es tan importante como saber ser amigo; usen su inteligencia para ser lo más justos que puedan.

En la profesión y economía: Febrero estarán ocupados con viajes de todo tipo, especialmente los que dispongan de negocios con delegaciones en otras ciudades. Incluso puede que alguno de estos viajes sea debido a estudios especiales por temas que les interesan. Estarán bastante activos y con buenos ingresos.

Relaciones: delicado para aquellos que tienen pareja por la facilidad para entrar en polémicas, no importantes pero sí frecuentes. Eviten manifestar sospechas o decir algo inesperado a nuestras parejas. En cambio, para los que aún no tienen ningún compromiso continúa la energía que favorece la atracción de personas compatibles, así que puede ser un mes de suerte.

Salud: cuide el estrés que puede provocar molestias de todo tipo sin que sea alarmante de momento.

CÁNCER:

En general se presenta un año de mucha actividad social para ustedes. Las relaciones y los sentimientos, ya de por sí es muy importantes en sus vidas, pasarán por todo tipo de pruebas y se supone que será todo un reto saber aguantar el tipo de relación y las circunstancias. Procuren que a veces es mejor, retirarse a tiempo aunque duela. Una buena estrategia para un ser tan sensible como ustedes es intentar que los enfrentamientos no se salgan de contexto. En el mes de febrero, pondrán toda su energía en cuestiones de trabajo y familia.

En la Profesión y economía: excelente para los que tienen comercio en general, atención al público o servicios de todo tipo y asesoramientos. En todos los casos la afluencia de público será muy elevada a partir del día 4 hasta cerca de final de mes. Por tanto el nivel de ingresos será muy interesante. El ambiente será de calma sin problemas de ningún tipo.

Para los que buscan trabajo en administración, gerencia, o directivos son los que pueden conseguir mejores condiciones. No obstante es aplicable también a las demás profesiones, aunque a escala menor. También es óptimo si buscas un cambio de trabajo, pueden encontrar excelentes condiciones. Para los que ya tienen trabajo y no quieren cambiar habrá continuidad buena.

Relaciones: en el hogar será un mes perfecto, exento de algunos problemas que se resolverá pronto. Se favorecen los cambios en el hogar, así que los que buscan una nueva residencia, o tal vez dejar de alquilar para pasar a comprar una vivienda, este mes podría hacerse realidad, y eso los une fuertemente a la familia. Tal vez la única incidencia no agradable es que aparece una ligera tendencia a tener problemas con un hijo, tal vez por cuestiones de estudios. Los que no tienen pareja podrían conocer gente interesante por amistad o en algún proyecto en común.

Salud: Sin problemas a la vista. Pero un concejo para todos los cáncer para este nuevo año trabajen en el autodominio emocional y eso los ayudaran para alcanzar el éxito en su destino.

LEO:

Los Leo van a gozar de una energía astral positiva a lo largo de todo el año 2019. Se van a permitir sacar a relucir todos esos dones que los hacen únicos, como la parte humana y su buen corazón, su lealtad, coraje y amor por la vida. Tendrán el impulso de crecimiento personal y espiritual que no será ajeno a esa renovación. Seguramente van a vivir como una especie de necesidad vital que ha de ser atendida y como prestar oído a una llamada interior. De esta forma descubrirán muchas cosas completamente nuevas para ustedes. Todo esto también puede venir acompañado por algún viaje que ampliará sus miradas. Además, es bastante posible que compartan con su pareja parte de este aprendizaje, lo que los enriquecerá a ambos y a la relación.

Este mes de febrero los Leo pueden recibir propuestas para proyectos de negocios o inversiones principalmente en la primera quincena. Estudien bien el tema ya que puede resultar interesante. Se ven viajes frecuentes principalmente por motivos laborales.

En la Profesión y economía: posible asociación comercial con otras empresas o participación de alguna nueva persona en el negocio con entrada de dinero como aportación. También es probable que se proyecte una nueva visión de algunos productos parecidos a los que ya tienen en distribución, pero con un aire más moderno y con cualidades adaptadas a los medios actuales. Buen mes para encontrar empleo y mejor todavía si está relacionado con la construcción. Positivo también si desean un cambio, aunque las pruebas de admisión pueden ser complejas y los pondrían realmente a prueba. Si ya tienen empleo fijo puede haber algún aumento de salario o aliciente paralelo.

Relaciones: si tienen una relación y o deciden formalizar, se augura un futuro dichoso y largo. Posibilidad de una noticia como el nacimiento de un hijo. Si no tienen una relación formal posibilidad de conocer a alguien interesante.

Salud: un mes muy positivo, incluso de ayuda a situaciones que se arrastran hace tiempo. Energía positiva también para salir y divertirse, y además tendrán intuición que les será útil en ciertas cuestiones. La moderación y equilibrio pueden abrir las puertas a la buena vida que desean para que no se vuelvan a cerrar.

VIRGO:

Este es un año de renovación interior y de expansión para todos los virgo. Traten de dar respuesta a una serie de inquietudes profundas que no será la primera vez que alce su voz para reclamar la atención que precisan. Ahora cuentan con la energía astral que necesitan para abordarlas con garantías y triunfar. Se acercan a nuevas experiencias y superar esa indecisión que a veces los frenan. Este proceso interno tiene, lógicamente, su contrapartida externa, así que, en ocasiones, tendrán la necesidad de empezar a reordenar y a optimizar todo su entorno. No obstante, les conviene dejarse llevar por sus intuiciones y procedan sin miedos y procuren verificar las cosas antes de actuar en consecuencia.

En febrero sentirán la imperiosa necesidad de reordenar todas las circunstancias, tanto las personales como las laborales. No importa que ustedes sean su propio jefe o que trabajen para otros. Por cierto, tendrán facilidad para encontrar empleo o cambiar a otro mejor.

En la Profesión y economía: la actividad será buena y los ingresos irán en consonancia. No habrá el ímpetu del mes anterior, pero irá bien. El punto central será la reorganización del negocio para hacerlo más eficiente.

Periodo extraordinario para encontrar trabajo o para cambiar a uno mejor. No solo tendrán la posibilidad de encontrar rápidamente, sino que será con unas condiciones excelentes. Si ya están cómodos con su ocupación actual, todo irá bien e incluso podrían recibir un ascenso o mejoras no esperada.

Relaciones: la energía dominante es bastante parecida al mes anterior. Algunos que hace tiempo ya viven en pareja puede que sientan un nuevo sentimiento. Una especie de amor universal que los hace sentir una gran atracción, si además tienen hijos mostrará un gran cariño y gozaran de muchas oportunidades para divertirse juntos.

Salud: sin actividad negativa. Mes de protección.

LIBRA:

Se mantiene un clima favorable y en los aspectos más importantes de sus días a día, además se enfatiza todavía más, a partir del día 4, la atracción de la suerte en general y principalmente la relacionada con el azar, así́ como algún sorteo que podría dar una sorpresa.

En la Profesión y economía: aprovechen este clima extraordinario para sacar fruto de cualquier cosa o situación nueva que no existiese antes. Tendrán éxito. Es una oportunidad que no se presenta demasiado a menudo y ahora, los Libra, la tendrán al alcance de la mano. Y es aplicable a cualquier tema, producto o servicio. Además, el mes es muy favorable en distintas actividades será los mejores del año.

Relaciones: Armonía en el hogar con ausencia casi total de problemas. Posible colaboración laboral con la pareja, si hacen algo junto ahora tiene el éxito prácticamente asegurado. Para los que no tienen pareja fija, el mes promete mucha diversión y aventuras y quizá́ la sorpresa de encontrar a la persona que realmente les gustan.

Salud: mes muy favorable para la salud, podríamos decir que esta protegida. Habrá gran facilidad para realizar cualquier proyecto de viaje o situación relacionada con ella. Muestra tu lado alegre y optimista en este mes.

ESCORPIO:

Mes positivo en todos los aspectos. Se ve una celebración familiar muy entrañable a la que estarán invitados y que puede tener lugar en casa de los padres o abuelos.

En la Profesión y economía: se mantiene la energía favorable a los negocios, con buenos ingresos y bastante actividad. Para los que tengan algún comercio familiar en este mes será de los mejores de los últimos tiempos a nivel de ingresos. si además tienen a algún familiar trabajando en el negocio, van a recibir un extra de energía astral positiva.

Relaciones: periodo propicio para tener romances, hacer conquistas y enamorarse. En muy bueno si ya tienen pareja será días de mucha tranquilidad y armonía. Igualmente tengan cuidado con las decisiones que tomen por sus consecuencias.

Salud: sin problemas en general, solo las personas de edad algo avanzada deben cuidarse de caídas, con consecuencias algo más que triviales.

SAGITARIO:

Continúa la línea del mes anterior, aunque se aprecia la posibilidad de asistencia a un acto multitudinario que bien podría ser de reconocimiento a su trayectoria.

En la Profesión y economía: excelentes ingresos propios o de una actividad ordinaria, también podrían obtener bienes de alguna inversión hecha anteriormente sin conocimiento previo de su rentabilidad y que ahora se manifiesta.

Buen mes para encontrar empleo, especialmente si buscan una relación directa con el público. También para cambiar de empresa, pero solo si hay un contacto con público. Si ya tienen trabajo, todo va correctamente.

Relaciones: Las que tienen pareja puede que se ausenten unos días para ayudar a una hermana o familiar muy cercano. Y si actualmente no tienen ninguna relación podrían conocer a alguien que los entusiasmaran mucho.

Salud: excelente para la salud, mes de protección. Podrían salir de viaje de placer.

CAPRICORNIO:

El año comenzó de manera muy positiva, Si los aprovechan bien pueden marcar ya una dirección en el plano económico muy fuerte y constante para todo el año.

En la Profesión y economía: las energías que gobiernan este mes están influenciadas por Marte que les da la vitalidad necesaria para movilizar toda la actividad. Además, la Luna nueva cae en su signo este mes, por lo que se recomienda presentar alguna novedad en el negocio, un nuevo producto, servicio, y efectuar una publicidad masiva, tendrá una muy buena repuesta pública.

Relaciones: para matrimonios o parejas estables será muy agradable con mucha unión. Posibilidad de cambio de residencia o de incorporación de una segunda residencia para poder pasar el tiempo de ocio. Si no tienen una relación estable todavía, ahora hay una gran probabilidad de conocer a una persona que cause un gran impacto y que en un futuro próximo se convierta en alguien muy importante. Esa persona puede estar en cualquier sitio, pero lo más fácil es que sea en un ambiente cerrado y destinado a la curación. No importa si eres profesional o paciente.

Salud: muy buen mes para ocuparse de su físico y su mente.

ACUARIO:

El mes se presenta bastante tranquilo, los planetas marcan pocos aspectos negativos. Se ven muy centrados en las acciones ordinarias, sin mostrar demasiado enteres por cosas lejanas en la distancia o el tiempo. Trabajo, familia y diversión serán sus motivaciones en este mes.

En la Profesión y economía: habrá mucha actividad, pero si deben ser bien organizado para que no influya en su tranquilidad. Así ustedes verán como fluye todo como se deben. Serán los subalternos quienes afronten más la acción. Se prevén ingresos muy aceptables.

Relaciones: si están en una relación desde hace tiempo con alguien, pero no es pareja de convivencia, este mes te van a plantear ir a vivir juntos o incluso hablar de matrimonio. Como buen acuario que son no se apresuren. Analicen bien su postura. Si ya están en pareja o en matrimonio habrá Mucha unión y armonía.

Salud: no se ven problemas de ningún tipo, pero si se les aconseja salir al aire libre o reúnase con amigos diviértase.

PISCIS:

Piscis es un signo con tendencia y facilidad para la videncia, premoniciones o intuición especial, y esto es lo que se activará casi permanentemente durante este mes. La mayoría de las veces será en sueños, así que se recomienda tener una libreta y un lápiz en la mesita de noche para tomar nota, si se despiertan de madrugada o si recuerda a la mañana siguiente. Pueden sacar un gran partido de esta circunstancia, pero deben analizar muy bien esos mensajes.

En la Profesión y economía: actividad e ingresos amplificados, periodo muy fructífero. Además, tendrán la oportunidad, de dar algún servicio nuevo que le darán rentabilidad. Sigue la buena racha para encontrar trabajo o cambiar de empresa. También para los que ya tienen trabajo. Relaciones: estabilidad y buena comunicación en la pareja. Este mes su pareja puede hacer una proposición para hacer algo juntos. Piense bien antes de proceder, Para los que no tienen parejas hay mucha facilidad para conocer a alguien interesante, lo reconocerías por un lado de misterio que puede que a ustedes los cautiven.

Salud: si han tenido algunos problemas, este es un buen momento para ocuparse de calmar su mente y reforzar sus energías. Este año su prioridad será su profesión.